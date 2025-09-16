szeptember 16., kedd

Várjátékok a Vértes védője alatt

59 perce

Színvonalas programok két napon át a Kárpátok Őre szobornál

Címkék#Csókakői Várjátékok#kárpátok őre#Lévai Ildikó

Ismét megtartották a Csókakői Várjátékokat a megye egyetlen fennmaradt középkori várának tövében. Nem csak a Vértes védője volt a színvonalas programok helyszíne, hanem a Kárpárok Őre szobor környéke és a rendezvény-, illetve a bajvívó tér is. Az esemény sikere ismét a civilek összefogásának köszönhető.

Feol.hu

Szeptember elején immár évtizedek óta a Csókakői Várjátékok az egyik legkedveltebb hétvégi esemény a megyében. A színvonalas programok jelentős része a helyi civil szervezeteknek és a általuk meghívott vendég egyesületeknek köszönhető. Idén is volt minden, ami egy várjátékok során elvárt, vagyis láthatták az érdeklődők a magyar harci hagyományőrzők bemutatóit és megcsodálhatták a lengyel vértes vitézek összecsapásait és természetesen részesei lehettek az újra és újra induló ostromnak is.

A Csókakői Várjátékok színvonalas programjai között volt a megemlékezés is az öt éves Kárpátok Őre szobornál
A Csókakői Várjátékok színvonalas programjai között volt a megemlékezés is az öt éves Kárpátok Őre szobornál
Fotó: KIRALY FERENC

Színvonalas programok a civilektől

Már pénteken elindult a programfolyam, melynek részeként a Csókakői Várbarátok Társasága fennállásának 30 évfordulóját ünnepelte, egy kiállítással egybekötve. Voltak koncertek is, ahol szintén szép számmal jelentek meg az érdeklődők, éppúgy, mint a Kárpátok Őre szobornál. Külön ünnepélyes szakasza volt a rendezvények, amikor együtt ültek asztalhoz a szervezők, a házigazdák, a fellépő harci hagyományőrző csoportok, és elfogyasztották a Végh György és párja Margó által készített csókakői kolbászlevest, majd délután a kolbászos lecsót. Szombaton este pedig a Tutti zenekar biztosította a hangulatot. Volt kirakodóvásár és számos ételkülönlegesség, kiállítás és megemlékezés az öt éve felállított Kárpátok Őre szobornál.

Fotó: KIRALY FERENC

Közös gyökerek és összetartozás

– Öt évvel az avatása után a Kárpátok Őre szobor nem csupán egy emlékmű, hanem az összetartozás és a közösség erejének élő szimbóluma. Az ötödik évforduló megünneplése kiváló alkalom arra, hogy az emberek újra összegyűljenek. Hidat épít egymás között és összeköti a határon túli és az anyaországi magyarokat. Megmutatja, hogy a közös gyökerek és az összetartozás érzése erősebb, mint a fizikai távolság. A történelem viharait átvészelve a kitartás és a remény élő példája is. A szobor arra emlékeztet, hogy a nehézségek ellenére is fennmaradhat a nemzeti tudat és az összetartozás érzése. A szobor látványa nyugalmat és elszántságot sugároz, ami bátorító üzenetet hordoz a mindenki számára. A közösségépítés és a megbecsülés két olyan alapvető pillér, amelyek nélkül egyetlen emberi közösség sem működhet hatékonyan és hosszú távon. Egymást erősítő fogalmakról van szó: az építő jellegű munka hozza létre a közösséget, a kölcsönös megbecsülés pedig fenntartja és megerősíti azt – fogalmazott Lévai Ildikó a szobor előtt állva.

Fotó: KIRALY FERENC

Megint jelesre vizsgáztak

Csókakő polgármestere kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a közösség ereje és a civilek együttműködése nem csak hangzatos szavak, hanem a Csókakői Várjátékok sikerének kulcsa is egyben.

– Csókakő megint jelesre vizsgázott együttműködésből és a közösség ereje megint létrehozott egy csodás várnapokat, mert a civil szervezetek, illetve a helyi vállalkozók és magánszemélyek támogatása nélkül nem jöhetett volna létre ez a rendezvény – mondta a polgármester.

Mint megtudtuk fontos feladatokat vállalt magára a Szent Donát Borrend, a Várbarátok Társasága, a Csókakői Barkócaberkenye Néptánccsoport és a Nőklub is. A Nyugdíjas Klub készítette a süteményeket, a polgárőrség és a tűzoltók biztosították a helyszínt, valamint Havasi Rita a mentőállomás részéről az elsősegélynyújtó helyet.

– Négy nevet külön is ki kell emelnem, Az egyik Tánczos László, aki jelentős anyagi támogatással segítette a rendezvény sikerét, a másik három támogató Visegrádi József és Bognár Sándor volt, illetve Bognár Flórián, aki több mint ezer üveg ásványvízzel járult hozzá a sikerhez – sorolta a támogatókat Lévai Ildikó.

Fotó: KIRALY FERENC

Főbb támogatók

  • Bognár Flórián
  • Bognár Sándor
  • Tánczos László
  • Visegrádi József

Két elismerést is átadtak

A vár alatti, több napon át tartó rendezvény egyik legfontosabb mozzanata minden évben az elismerések átadása. A 2025-ös Csókakői Várjátékok színpadán a Viking Zenekar kapta a Csókakőért érdemérmet, majd ifj. Háhn Mihály és családja kapta a Csókakő Legszebb Portája elismerést az önkormányzattól.

 

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
