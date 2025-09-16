Színvonalas programok két napon át a Kárpátok Őre szobornál

Szeptember elején immár évtizedek óta a Csókakői Várjátékok az egyik legkedveltebb hétvégi esemény a megyében. A színvonalas programok jelentős része a helyi civil szervezeteknek és a általuk meghívott vendég egyesületeknek köszönhető. Idén is volt minden, ami egy várjátékok során elvárt, vagyis láthatták az érdeklődők a magyar harci hagyományőrzők bemutatóit és megcsodálhatták a lengyel vértes vitézek összecsapásait és természetesen részesei lehettek az újra és újra induló ostromnak is.

A Csókakői Várjátékok színvonalas programjai között volt a megemlékezés is az öt éves Kárpátok Őre szobornál

Fotó: KIRALY FERENC

Színvonalas programok a civilektől

Már pénteken elindult a programfolyam, melynek részeként a Csókakői Várbarátok Társasága fennállásának 30 évfordulóját ünnepelte, egy kiállítással egybekötve. Voltak koncertek is, ahol szintén szép számmal jelentek meg az érdeklődők, éppúgy, mint a Kárpátok Őre szobornál. Külön ünnepélyes szakasza volt a rendezvények, amikor együtt ültek asztalhoz a szervezők, a házigazdák, a fellépő harci hagyományőrző csoportok, és elfogyasztották a Végh György és párja Margó által készített csókakői kolbászlevest, majd délután a kolbászos lecsót. Szombaton este pedig a Tutti zenekar biztosította a hangulatot. Volt kirakodóvásár és számos ételkülönlegesség, kiállítás és megemlékezés az öt éve felállított Kárpátok Őre szobornál.

Fotó: KIRALY FERENC

Közös gyökerek és összetartozás

– Öt évvel az avatása után a Kárpátok Őre szobor nem csupán egy emlékmű, hanem az összetartozás és a közösség erejének élő szimbóluma. Az ötödik évforduló megünneplése kiváló alkalom arra, hogy az emberek újra összegyűljenek. Hidat épít egymás között és összeköti a határon túli és az anyaországi magyarokat. Megmutatja, hogy a közös gyökerek és az összetartozás érzése erősebb, mint a fizikai távolság. A történelem viharait átvészelve a kitartás és a remény élő példája is. A szobor arra emlékeztet, hogy a nehézségek ellenére is fennmaradhat a nemzeti tudat és az összetartozás érzése. A szobor látványa nyugalmat és elszántságot sugároz, ami bátorító üzenetet hordoz a mindenki számára. A közösségépítés és a megbecsülés két olyan alapvető pillér, amelyek nélkül egyetlen emberi közösség sem működhet hatékonyan és hosszú távon. Egymást erősítő fogalmakról van szó: az építő jellegű munka hozza létre a közösséget, a kölcsönös megbecsülés pedig fenntartja és megerősíti azt – fogalmazott Lévai Ildikó a szobor előtt állva.