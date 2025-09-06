szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

17°
+35
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A kapcsolatok alapjai

48 perce

Szintlépés szárazföldön és vízen

Címkék#Kedves#harmóniában#kapcsolat

Palocsai Jenő
Szintlépés szárazföldön és vízen

Fotó: PJD

Persze, vannak barátaim, de az egyik mindig harmóniában van az élettel. Ez még az öltözködésében is tetten érhető, hiszen ruháival harmonizálnak a táskái, a fém-textil ékszerei és a kiegészítők is.

Olyan ez a barátom, hogy sok bölcsességet megoszt a világgal, függetlenül attól, hogy ezt a világ igényeli-e vagy sem.

Lehetett úgy öt éve, mikor egy beszélgetés alkalmával kijelentette: – Minden kapcsolatban szükség van, bizonyos időközönként, egy újabb és újabb szintlépésre.

Immár három évtizede vezetek különféle járműveket, ennek megfelelően gyakran aggódom, hogy kapok-e szívenszúró levelet a Vas Megyei Rendőrkapitányságtól.

Csentem a családtól a minap egy órát nyaralás közben, és vízre szálltam a Kedves névre keresztelt kenuval a Velencei-tavon. A nap már túl volt a horizonton, a víz lágyan ringatta a csónakot, a csónak meg engem, békére leltem.

Erre megállt mellettem a vízi rendőrség hajója, hogy azonnal hagyjam el a tavat! Elkönyveltem, ez is egy szintlépés.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu