Szintlépés szárazföldön és vízen

Persze, vannak barátaim, de az egyik mindig harmóniában van az élettel. Ez még az öltözködésében is tetten érhető, hiszen ruháival harmonizálnak a táskái, a fém-textil ékszerei és a kiegészítők is.

Olyan ez a barátom, hogy sok bölcsességet megoszt a világgal, függetlenül attól, hogy ezt a világ igényeli-e vagy sem.

Lehetett úgy öt éve, mikor egy beszélgetés alkalmával kijelentette: – Minden kapcsolatban szükség van, bizonyos időközönként, egy újabb és újabb szintlépésre.

Immár három évtizede vezetek különféle járműveket, ennek megfelelően gyakran aggódom, hogy kapok-e szívenszúró levelet a Vas Megyei Rendőrkapitányságtól.

Csentem a családtól a minap egy órát nyaralás közben, és vízre szálltam a Kedves névre keresztelt kenuval a Velencei-tavon. A nap már túl volt a horizonton, a víz lágyan ringatta a csónakot, a csónak meg engem, békére leltem.

Erre megállt mellettem a vízi rendőrség hajója, hogy azonnal hagyjam el a tavat! Elkönyveltem, ez is egy szintlépés.