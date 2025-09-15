szeptember 15., hétfő

Szüreti mulatság Kulcson

29 perce

Színes felvonulás és fergeteges bál tette emlékezetessé az őszi hétvégét

Címkék#hagyomány#mulatság#élmény

Kulcs település ismét megtelt élettel és vidámsággal a hétvégén, amikor megrendezték a hagyományos Retro Szüreti Felvonulást és Bált.

Bokányi Zsolt
Színes felvonulás és fergeteges bál tette emlékezetessé az őszi hétvégét

Forrás: Az önkormányzat

 A rendezvényre nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli falvakból és városokból is sokan érkeztek. A délutáni órákban színes, vidám menet indult el a település utcáin: a feldíszített kocsikon és traktorokon a helyi közösségek, mutatták be hagyományőrző és modern produkcióikat. A látványos felvonulást zeneszó és nevetés kísérte, a résztvevők jókedve messziről hallatszott. 

Forrás: Az önkormányzat

Az este csúcspontját a bál jelentette, ahol a Szamaras Zenekar gondoskodott a hangulatról. A jókedv és a közösségi élmény hajnalig kitartott, így a mulatság méltó zárása lett a szüreti napnak. A kulcsi szüreti mulatság ismét bebizonyította, hogy a közösség ereje, a hagyományok ápolása és a közös ünneplés felejthetetlen élményeket teremthet, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

 

