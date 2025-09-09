57 perce
Szilárd Leó, a béke őre
Szilárd Leó, a béke őre – 80 éve történt Japán atombombázása címmel Varga János mérnöktanár tart előadást a Fejér Szövetség 699. Hétvezér estjén szeptember 9-én, kedden 18 órakor Székesfehérváron, a Királykút Emlékházban.
Varga János mérnöktanár előadásai, kutatási területéhez híven, minden alkalommal a magyar tudományos élet kiemelkedő alakjairól, kevéssé ismert vagy éppen általa feltárt ismeretekről szólnak.
Mostani előadásának célja, hogy bemutassa az egyik legötletdúsabb magyar „marslakót”, aki egy személyben az atombomba feltalálója, megalkotásának szorgalmazója, és a nukleáris energia békés célokra való hasznosításáért küzdő tudósok nemzetközi mozgalmának a motorja, mondhatnánk a béke őre volt.
Az előadás ennek az ellentmondásnak a bemutatásával kívánja ismertté tenni Szilárd Leó magyar és amerikai fizikus szerteágazó tudományos tevékenységét.
Szilárd, mint feltaláló is rengeteg berendezés elvét alkotta meg, de ezeket nem építette meg, így sok Nobel-díjtól elesett. Az elszalasztott Nobel-díjak Guinness-rekorderének tekinthetjük őt, mert szerencsés esetben – még egy béke Nobel-díjat is beleszámítva – akár 7 Nobel-díjat is kaphatott volna, de a sors fintora folytán ezt a legmagasabb tudományos elismerést soha nem kapta meg!
„Ő volt a legsokoldalúbb ’marslakó’. „Hosszú életem folyamán, amit tudósok közt töltöttem el, senkivel sem találkoztam, akiben több lett volna a képzelőerő és eredetiség” – nyilatkozta róla barátja, Wigner Jenő Nobel-díjas fizikus. „Minden találmányát meg szokta beszélni velem. Annyira telve voltam csodálattal, hogy az ő jelenlétében teljesen hülyének éreztem magam. Az összes nagy ember közül, akikkel életemben találkoztam, messze ő volt a legragyogóbb” – emlékezett vissza Gábor Dénes, Nobel-díjas elektromérnök, a holográfia feltalálója.