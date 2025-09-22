Visszajárós titkot rejt a szeptemberi dinnye, Cecén még érezni a nyár ízét

Ahogy Sárbogárd felől Cece irányába haladunk, a táj már sejteti, hogy a nyár lassan véget ér. A fák levelei sárgulnak, a nap sugarai pedig aranyló fényben játszanak a földeken. A falu szélén, a házak előtt feltűnik az első takaros kis stand: a Borostyán családé, ahol egész nyáron dolgoztak, hogy a cecei dinnye jó hírét vigyék. Bár a dinnyeszezon hivatalosan augusztus végén lezárult, az utószezon még tart, és a standokon szeptember közepéig lehet találni friss gyümölcsöt. Utánajártunk, milyen a szeptemberi dinnye.

A dinnye utószezon szeptember közepéig kitart, árulta el Borostyán Lajosné, őstermelő, aki elmondta, milyen is a szeptemberi dinnye. Fotó: Bokányi Zsolt

Borostyán Lajosné őstermelő elmondása szerint az idei szezon időjárás szempontjából szélsőséges volt.

– A szezon körülbelül a tavalyi évhez hasonlóan indult – mondja. – Az első három hétben nagy volt a kereslet, majd egy kis visszaesés következett, ami minden zöldség-gyümölcs áru esetében előfordult. Az időjárás ellenére a cecei föld megtermelte a dinnyét. Mi öntözetlenül termelünk, és kihúztuk eddig a szezont, de nem annyira, mint tavaly.

A most kapható darabok a későbbi ültetésekből származnak, július közepén végezve, így ezek most értek be. A termésátlag a csapadékhiány miatt kissé elmaradt, de az íz és édesség a szeptemberi gyümölcsön is megmaradt.

– A vásárlók 80–100%-a még ilyenkor is megkérdezi: „de még jók ezek a dinnyék?” – mondja Borostyánné. – Akik korábban vettek egy jó darabot, most visszajönnek, hogy vigyenek még. A szeptemberi dinnye fogyasztása ugyan már a nyári csúcshoz képest lecsökkent, de aki megkóstolja, nem csalódik. Az árus szerint az utószezonban inkább a vastagabb héjú, édesebb fajták kerülnek ki a standokra, amelyek jobban bírják a hűvösebb esték hatását és hosszabb ideig eltarthatók.

A dinnye után a fűszerpaprika következik! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szeptemberi dinnye, utószezonben is csemege!

A Borostyán családnak azonban nincs ideje csak a dinnye körül forogni: a gyümölcs után a fűszerpaprika következik, a férj pedig a szőlőn dolgozik, présel és gondoz. – Az árusítás személyigényű, és mivel a vásárlói érdeklődés már csökken, nem könnyű fenntartani a standot – mondja Borostyánné. – De a család kitart, egész évben dolgozunk, hogy a minőségi Cecei dinnye hírét vigyük.