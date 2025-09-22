szeptember 22., hétfő

Móric névnap

24°
+32
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megkóstoltuk a szeptemberi dinnyét!

2 órája

Visszajárós titkot rejt a szeptemberi dinnye, Cecén még érezni a nyár ízét

Címkék#cecei#dinnye utószezon#stand

Bár a nyár hivatalosan véget ért, a Cecei utak mentén és standokon még friss dinnye várja a vásárlókat. A dinnyeutószezon szeptember közepéig kitart, és aki most vásárol, az a nyár édes ízét még egyszer élvezheti.

Bokányi Zsolt

Ahogy Sárbogárd felől Cece irányába haladunk, a táj már sejteti, hogy a nyár lassan véget ér. A fák levelei sárgulnak, a nap sugarai pedig aranyló fényben játszanak a földeken. A falu szélén, a házak előtt feltűnik az első takaros kis stand: a Borostyán családé, ahol egész nyáron dolgoztak, hogy a cecei dinnye jó hírét vigyék. Bár a dinnyeszezon hivatalosan augusztus végén lezárult, az utószezon még tart, és a standokon szeptember közepéig lehet találni friss gyümölcsöt. Utánajártunk, milyen a szeptemberi dinnye.

szeptemberi dinnye
A dinnye utószezon szeptember közepéig kitart, árulta el Borostyán Lajosné, őstermelő, aki elmondta, milyen is a szeptemberi dinnye. Fotó: Bokányi Zsolt

Borostyán Lajosné őstermelő elmondása szerint az idei szezon időjárás szempontjából szélsőséges volt.

– A szezon körülbelül a tavalyi évhez hasonlóan indult – mondja. – Az első három hétben nagy volt a kereslet, majd egy kis visszaesés következett, ami minden zöldség-gyümölcs áru esetében előfordult. Az időjárás ellenére a cecei föld megtermelte a dinnyét. Mi öntözetlenül termelünk, és kihúztuk eddig a szezont, de nem annyira, mint tavaly.

A most kapható darabok a későbbi ültetésekből származnak, július közepén végezve, így ezek most értek be. A termésátlag a csapadékhiány miatt kissé elmaradt, de az íz és édesség a szeptemberi gyümölcsön is megmaradt.

– A vásárlók 80–100%-a még ilyenkor is megkérdezi: „de még jók ezek a dinnyék?” – mondja Borostyánné. – Akik korábban vettek egy jó darabot, most visszajönnek, hogy vigyenek még. A szeptemberi dinnye fogyasztása ugyan már a nyári csúcshoz képest lecsökkent, de aki megkóstolja, nem csalódik. Az árus szerint az utószezonban inkább a vastagabb héjú, édesebb fajták kerülnek ki a standokra, amelyek jobban bírják a hűvösebb esték hatását és hosszabb ideig eltarthatók.

A dinnye után a fűszerpaprika következik! Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szeptemberi dinnye, utószezonben is csemege! 

A Borostyán családnak azonban nincs ideje csak a dinnye körül forogni: a gyümölcs után a fűszerpaprika következik, a férj pedig a szőlőn dolgozik, présel és gondoz. – Az árusítás személyigényű, és mivel a vásárlói érdeklődés már csökken, nem könnyű fenntartani a standot – mondja Borostyánné. – De a család kitart, egész évben dolgozunk, hogy a minőségi Cecei dinnye hírét vigyük. 

A Borostyán család munkájában egyaránt tükröződik, hogy a gyümölcs mögött sok gondos munka és családi kitartás áll. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Szakértők szerint a magyar görögdinnye szezonja jellemzően július közepétől augusztus végéig tart, de a késői ültetéseknek köszönhetően a dinnye utószezon szeptember közepéig még lehetőséget ad friss, édes gyümölcs vásárlására. Az utak mentén, piacokon még mindig találni darabokat, amelyek a nyár utolsó élményét nyújtják a fogyasztóknak. A cecei standokon és a Borostyán család munkájában egyaránt tükröződik, hogy a gyümölcs mögött nem csupán a természet ajándéka, hanem sok gondos munka és családi kitartás áll. Aki még szeptemberben is megkívánja a hűsítő dinnyét, most az utolsó pillanatban teheti meg és biztos lehet benne, hogy a cecei dinnye ízben nem okoz csalódást.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu