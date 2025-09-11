1 órája
Hidegrázós emlékek Fejérből: szeptember 11. örökre megváltoztatta a világot
2001. szeptember 11. egy olyan dátum, amely örökre beégett a kollektív emlékezetbe. A világ egyik vezető hatalmát, az Egyesült Államokat, reggel 8 óra 46 perckor minden képzeletet felülmúló támadás érte. A terrortámadás napján és másnapján a magyar sajtó is próbálta feldolgozni a felfoghatatlant.
Forrás: Híradó.hu
A Fejér Megyei Hírlap 2001. szeptember 12-i lapszáma nemcsak a szeptember 11-ei történések és a terrortámadás kronológiáját rögzítette, hanem bepillantást nyújtott a káosz és pánik világába is úgy, ahogyan azt akkor megélni lehetett.
A magyar olvasók a lap hasábjain keresztül a vármegyében első kézből értesülhettek arról, mi zajlott New York utcáin. A tudósítás így kezdődött:
Sikoltozó, lángoló ruhájú emberek ugrottak ki a 110 emeletes tornyokból.
A World Trade Center ikertornyait, az amerikai gazdasági hatalom jelképét, rövid időn belül két eltérített utasszállító repülőgép találta el. A helyszíni beszámolók szerint a pánik azonnal eluralkodott a városban:
A Manhattan nyugati részén lévő utcákon mindenki fejvesztve rohant
– írta a Reuters újságírója. A lap közölt egy megrendítő telefonbeszélgetést is, amely egy Cantor Fitzgerald-alkalmazott utolsó mondatait örökítette meg:
Úristen, mind meghalunk.
Néhány pillanattal később a telefonvonal megszakadt, és többé nem sikerült kapcsolatba lépni az épületben tartózkodókkal.
A szeptember 11-ei terrortámadás és a merényletek lefolyása
Négy utasszállító gépet térítettek el az al-Kaida terroristái. Kettő becsapódott a WTC tornyaiba, egy a Pentagon épületét találta el, míg a negyedik gép, az utasok hősies ellenállásának köszönhetően Pennsylvania államban zuhant le, még mielőtt elérte volna célját. A támadások következtében a tornyok teljesen összeomlottak, a környező városrészeket füst és por borította el. A cikk így számolt be a közvetlen következményekről:
Hatalmas porfelhő bontotta be pillanatok alatt az egész városrészt. Az emberek kábultan, sírva, mocskosan téblábolnak az utcákon.
Politikai reakciók: nemzetközi és hazai válaszok
- George W. Bush amerikai elnök még aznap este nyilatkozatot tett: – Magát a szabadságot érte támadás – mondta, és megígérte, hogy az Egyesült Államok megtalálja és megbünteti a felelősöket.
- Nem sokkal később megszólalt Jasszer Arafat palesztin vezető is: – Hihetetlen, hihetetlen – ismételgette, miközben a palesztin nép nevében együttérzését fejezte ki.
Magyarország vezető politikusai szintén sorra adtak ki közleményeket.
- Orbán Viktor akkori miniszterelnök Berlinből hazautazott, és rendkívüli sajtótájékoztatón kijelentette: – A támadás az egész szabad világ ellen irányul, így Magyarország ellen is.
- Az összefogás jelei mellett azonban megjelentek kritikusabb hangok is. Csurka István, a MIÉP elnöke azt mondta: – A felelősséget az amerikai globalista politikának is viselnie kell.
A tornyok, amelyek szimbólummá váltak
A Fejér Megyei Hírlap részletesen bemutatta a Világkereskedelmi Központ (WTC) épületegyüttes történetét is. A tornyokat 1973-ban adták át, és 406 ezer négyzetméter alapterületükön több mint 50 ezer ember dolgozott. Az épületek az amerikai technológiai és gazdasági dominancia emblematikus jelképei voltak. Korábban, 1993-ban már érte támadás a tornyot, akkor egy alagsorban elhelyezett bomba robbant, de a 2001. szeptember 11-ei merénylet ennek minden mértékét meghaladta.
Emlékezni kötelesség, a tények és kérdések árnyékában
A szeptember 11-i támadások nemcsak pusztító következményekkel jártak, hanem évtizedeken átívelő társadalmi és politikai vitákat is elindítottak. Az évek során számos alternatív elmélet látott napvilágot, sokan felvetették, hogy a támadások nemcsak külső, hanem akár belső szervezésű akcióként is értelmezhetők. Egyesek szerint a geopolitikai érdekek mentén történő beavatkozások indoklása is szerepet játszhatott a tragédia körüli kommunikációban. Ezek a teóriák a közbeszéd részei lettek, persze egy szabad világban ezeket vizsgálni, megvitatni természetes. De ma, szeptember 11-én, nem ezekről szól az emlékezés. Ma azokra emlékezünk, akik ártatlanul veszítették életüket a támadásokban. Azokra, akik nemcsak elszenvedői, hanem hősei is voltak a tragédiának: a tűzoltókra, rendőrökre, mentősökre, önkéntes segítőkre, akik a legnagyobb veszélyben is másokat mentettek, és sokszor az életüket áldozták ezért. Ők azok, akik emlékeztetnek bennünket arra, hogy az emberi jóság, bátorság és önfeláldozás a legsötétebb órákban is képes fényt gyújtani.
A szeptember 11-i támadás nemcsak Amerika, hanem az egész világ biztonságérzetét romba döntötte.
Történelmi fordulópont
A közvélemény, a politika, a hírszerzés és a diplomáciai viszonyrendszerek gyökeresen átalakultak. Megszületett az új korszak: a terror elleni háború időszaka. A Fejér Megyei Hírlap 2001. szeptember 12-i lapszáma — akár dokumentumként is — jól példázza, hogyan próbálta egy vidéki magyar újság feldolgozni azt, amit még a világ vezetői is alig tudtak felfogni. Emlékezzünk együtt azokra a napokra, azokra az áldozatokra, és azokra a hősökre, akik bátorságukkal példát mutattak a világnak.