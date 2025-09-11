Hidegrázós emlékek Fejérből: szeptember 11. örökre megváltoztatta a világot

A Fejér Megyei Hírlap 2001. szeptember 12-i lapszáma nemcsak a szeptember 11-ei történések és a terrortámadás kronológiáját rögzítette, hanem bepillantást nyújtott a káosz és pánik világába is úgy, ahogyan azt akkor megélni lehetett.

A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás pillanata! Fotó: Facebook illusztráció

A magyar olvasók a lap hasábjain keresztül a vármegyében első kézből értesülhettek arról, mi zajlott New York utcáin. A tudósítás így kezdődött:

Sikoltozó, lángoló ruhájú emberek ugrottak ki a 110 emeletes tornyokból.

A World Trade Center ikertornyait, az amerikai gazdasági hatalom jelképét, rövid időn belül két eltérített utasszállító repülőgép találta el. A helyszíni beszámolók szerint a pánik azonnal eluralkodott a városban:

A Manhattan nyugati részén lévő utcákon mindenki fejvesztve rohant

– írta a Reuters újságírója. A lap közölt egy megrendítő telefonbeszélgetést is, amely egy Cantor Fitzgerald-alkalmazott utolsó mondatait örökítette meg:

Úristen, mind meghalunk.

Néhány pillanattal később a telefonvonal megszakadt, és többé nem sikerült kapcsolatba lépni az épületben tartózkodókkal.

A pusztítás látványa megdöbbentő volt! Forrás: Facebook

A szeptember 11-ei terrortámadás és a merényletek lefolyása

Négy utasszállító gépet térítettek el az al-Kaida terroristái. Kettő becsapódott a WTC tornyaiba, egy a Pentagon épületét találta el, míg a negyedik gép, az utasok hősies ellenállásának köszönhetően Pennsylvania államban zuhant le, még mielőtt elérte volna célját. A támadások következtében a tornyok teljesen összeomlottak, a környező városrészeket füst és por borította el. A cikk így számolt be a közvetlen következményekről:

Hatalmas porfelhő bontotta be pillanatok alatt az egész városrészt. Az emberek kábultan, sírva, mocskosan téblábolnak az utcákon.

Politikai reakciók: nemzetközi és hazai válaszok

George W. Bush amerikai elnök még aznap este nyilatkozatot tett: – Magát a szabadságot érte támadás – mondta, és megígérte, hogy az Egyesült Államok megtalálja és megbünteti a felelősöket.

Nem sokkal később megszólalt Jasszer Arafat palesztin vezető is: – Hihetetlen, hihetetlen – ismételgette, miközben a palesztin nép nevében együttérzését fejezte ki.

Magyarország vezető politikusai szintén sorra adtak ki közleményeket.