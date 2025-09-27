szeptember 27., szombat

2 órája

Hihetetlen, mennyivel egyszerűbb lesz a SZÉP-kártya használata

A hazai bank új fejlesztése minden ügyfelet érint, aki náluk vezeti egyenlegét. A SZÉP-kártya esetében ők a plasztikkártya mellett digitálisan is fizethetnek.

Feol.hu

Az utóbbi időszakban a SZÉP-kártya szerepe a hazai turizmusban tovább nőtt: a kártyával történt költések rekordot döntöttek, főként a Balaton környékén és Gyulán. A szolgáltatók száma is bővült, már közel 158 ezer helyen fogadják el – emlékeztetett társoldalunk, a BEOL.

SZÉP-kártya: új lehetőségekkel erősít az egyik hazai bank
Fotó: Fehér Gábor

Fontos változás a SZÉP-kártya használatában

Az OTP Bank minden ügyfelének biztosít egy digitális SZÉP-kártyát, amely a Google Walletben már elérhető, és hamarosan az Apple készülékeken is működni fog. Ez nem a plasztik változat másolata, hanem egy önálló virtuális kártya. A legnagyobb előny, hogy nem szükséges a fizikai kártyát magunknál tartani – elég a telefon vagy az óra, így például strandoláskor vagy fesztiválon is egyszerűbben intézhetők a vásárlások. Az újítás 2025-ben még rugalmasabbá teszi a SZÉP-kártya használatát.

A SZÉP-kártyáról

A Széchenyi Pihenőkártya egy munkáltatói juttatási forma, amelyet a dolgozók béren kívüli juttatásként kaphatnak. Egyre több helyen fogadják el: éttermekben, szállodákban, fürdőkben vagy kulturális programokon. Célja, hogy támogassa a belföldi turizmust és a munkavállalók pihenését. A SZÉP-kártya használata egyszerű: a bankkártyához hasonlóan működik, és már mobilon is elérhető, így kényelmesen lehet vele fizetni. Mint a szolgáltatás hivatalos weboldalon olvasható, a béren kívüli juttatásként adható éves keretösszeg 2025-ben is személyenként legfeljebb 450 ezer forint, amelyet a munkáltató adózási előnnyel biztosíthat.

A változásokról, a SZÉP-kártya digitalizációjáról bővebben ITT olvashat.

