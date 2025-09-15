Összefogással mentették meg az értékes örökséget Sárbogárdon! (Videó)

A Szentháromság-szobor Sárbogárd egyik értékes épített öröksége, amelyet eredetileg a Felker család állíttatott az 1800-as évek végén, a régi katolikus temetőben. Az évtizedek alatt a szobor környezete elhanyagolttá vált, így az enyészet fenyegette. Az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány kezdeményezésére, az önkormányzat és a helyi közösség támogatásával azonban az alkotás nemcsak megmenekült, hanem új, méltó helyen is otthonra talált: az Ifjúsági parkkal szemben.

A Szentháromság-szobor áadására az eső ellenére is sokan kilátogattak Sárbogárdon! Fotó: Bokányi Zsolt

Bár az időjárás közbeszólt, és az átadás nem a szabadban zajlott, Sükösd Tamás polgármester meghívására a városháza díszterme adott otthont az ünnepi eseménynek. Az alkalmon részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő, Sükösd Tamás polgármester, Novák Kovács Zsolt alpolgármester, Krencz Balázs, az Együtt Erő Vagyunk Alapítvány elnöke, valamint Steppán Zoltán szobrász-restaurátor, aki szaktudásával hozzájárult a szobor megújulásához.

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az ünnepségen elhangzott: a közös gondolatból született összefogás révén a Szentháromság-szobor nemcsak múltunk emlékét őrzi, hanem a jelen közösségének erejét is hirdeti. A katolikus szertartás szerinti szentelést Mészáros János plébános végezte, a felújított alkotás pedig református és katolikus áldással is felvértezve hirdeti a város közösségének összetartozását.

A Szentháromság-szobor, üzenet is egyben!

A sárbogárdiak számára ez a kezdeményezés egyszerre szól a hagyomány ápolásáról, a város szépítéséről és a közösségi erőről. A megújult Szentháromság-szobor immár nemcsak emlék, hanem jelkép is: annak a bizonyítéka, hogy együtt valóban többre vagyunk képesek.