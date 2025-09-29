szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Messze világított a láng

51 perce

Tűzgyújtás a bográcsok és a máglya alatt

Címkék#körtánc#pásztortűz#Kincsesbánya

Kincsesbánya összetartó közössége nem csak a bányász hagyományok őrzője, hanem egyben egy mindig színes, ötletekben bővelkedő csapat is. Ez alkalommal Szent Mihály napján örvendeztették meg a község lakosságát finomságokkal, látnivalókkal és a messziről is látható tábortűz hangulatával.

Palocsai Jenő
Tűzgyújtás a bográcsok és a máglya alatt

Forrás: Önkormányzat

Ínyencségek, táncos felvonulás, kisvonatozás és pásztortűz gyújtás is szerepelt a kincsesbányai Szent Mihály-napi forgatag programjában.

A legkülönbözőbb finomságok készültek a csapatok bográcsaiban
Forrás:  Önkormányzat

– A délelőtti főzőversenyen baráti társaságok sokasága mérte össze szakácstudományát. Többek között körömpörkölt, csülök, székelykáposzta, pásztortarhonya, s más ínyencségek, minden, ami szem-szájnak ingere, rotyogott, főtt a bográcsokban. A fenséges ebéd után, ragyogó napsütésben indult a táncos felvonulás. Kincsesbánya apró néptáncosai ifjakkal és felnőttekkel kiegészülve, a lelkes felkészülést követően, nagy tetszést arattak vidám műsorukkal, a falu különböző megállóhelyein. A táncosokat és a jókedvű közönséget, kisvonat szállította a távolabbi állomásokra, s a “gőzösön” tetőfokára hágott a hangulat, így harsány nótaszó jelezte a csapat érkezését – fogalmazott Murányi Marianna polgármester.

(Galéria a képre kattintva!)

Szent Mihály nap Kincsesbányán

Fotók: önkormányzat

A naplemente közeledtével, a Szent Mihály-napi pásztortüzet közösen gyújtotta meg, és a jókedvű, színes forgatagot körtánccal zárta Kincsesbánya közössége.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu