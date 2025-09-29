Tűzgyújtás a bográcsok és a máglya alatt

Ínyencségek, táncos felvonulás, kisvonatozás és pásztortűz gyújtás is szerepelt a kincsesbányai Szent Mihály-napi forgatag programjában.

A legkülönbözőbb finomságok készültek a csapatok bográcsaiban

Forrás: Önkormányzat

– A délelőtti főzőversenyen baráti társaságok sokasága mérte össze szakácstudományát. Többek között körömpörkölt, csülök, székelykáposzta, pásztortarhonya, s más ínyencségek, minden, ami szem-szájnak ingere, rotyogott, főtt a bográcsokban. A fenséges ebéd után, ragyogó napsütésben indult a táncos felvonulás. Kincsesbánya apró néptáncosai ifjakkal és felnőttekkel kiegészülve, a lelkes felkészülést követően, nagy tetszést arattak vidám műsorukkal, a falu különböző megállóhelyein. A táncosokat és a jókedvű közönséget, kisvonat szállította a távolabbi állomásokra, s a “gőzösön” tetőfokára hágott a hangulat, így harsány nótaszó jelezte a csapat érkezését – fogalmazott Murányi Marianna polgármester.

