Tűzgyújtás a bográcsok és a máglya alatt
Kincsesbánya összetartó közössége nem csak a bányász hagyományok őrzője, hanem egyben egy mindig színes, ötletekben bővelkedő csapat is. Ez alkalommal Szent Mihály napján örvendeztették meg a község lakosságát finomságokkal, látnivalókkal és a messziről is látható tábortűz hangulatával.
Forrás: Önkormányzat
Ínyencségek, táncos felvonulás, kisvonatozás és pásztortűz gyújtás is szerepelt a kincsesbányai Szent Mihály-napi forgatag programjában.
– A délelőtti főzőversenyen baráti társaságok sokasága mérte össze szakácstudományát. Többek között körömpörkölt, csülök, székelykáposzta, pásztortarhonya, s más ínyencségek, minden, ami szem-szájnak ingere, rotyogott, főtt a bográcsokban. A fenséges ebéd után, ragyogó napsütésben indult a táncos felvonulás. Kincsesbánya apró néptáncosai ifjakkal és felnőttekkel kiegészülve, a lelkes felkészülést követően, nagy tetszést arattak vidám műsorukkal, a falu különböző megállóhelyein. A táncosokat és a jókedvű közönséget, kisvonat szállította a távolabbi állomásokra, s a “gőzösön” tetőfokára hágott a hangulat, így harsány nótaszó jelezte a csapat érkezését – fogalmazott Murányi Marianna polgármester.
Szent Mihály nap KincsesbányánFotók: önkormányzat
A naplemente közeledtével, a Szent Mihály-napi pásztortüzet közösen gyújtotta meg, és a jókedvű, színes forgatagot körtánccal zárta Kincsesbánya közössége.