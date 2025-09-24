Miklós Tamásék megtalálták a Szent István harangját?

– Annak ellenére nagyon jól sikerült a mai merülés, hogy úgy indult a nap, nem tudunk lejutni a hajóhoz – mondta Miklós Tamás. – Brutális szelet, sőt vihart jósoltak, de aztán a front éppen elkerült minket. Ahogy rárajzolták a térképre a szélzónát, szerencsére annak mi éppen a legszélén helyezkedtünk el. Kimentünk a helyszínre és a horvátok lekötöttek minket a csatahajóra. Jó felvételek készültek odalent, a felborult hajó alatt is tudtunk dolgozni. Négyen merültünk, párban ketten-ketten. A másik csapat videózott, mi pedig – ez holnap, vagy az időjárás függvényében holnapután kiderülhet –, lehet, hogy megtaláltuk a hajó harangját! Ebben azért nem vagyok még biztos, mert amit megleltünk, azt homok, kagylók és mindenféle víz alatti növények fedik. Ezen kívül egy feliratot is találtunk, amely talán a kéményen lehetett egykor. Esetleg éppen a Szent István név. Meglátjuk, talán holnap sikerülhet ezekről egy megbízható felvételt készíteni, ha kimozdítjuk őket a homokból.

Az első nap sikerült merülni, a búvárok felkészültek a folytatásra a Szent István csatahajónál, az Adriai-tengeren.

Miklós Tamás és társa húsz percet töltött a víz alatt a csatahajó mellett, a másik páros ennek a kétszeresét. A különbség oka, hogy Miklós Tamás társa olyan rendszerrel merült, amely ezúttal csak ennyi időt engedett számukra a mélyben.

– Mi a hajó végén, a hajócsavarnál merültünk le és onnan indultunk a hajótest jobb oldalára, ahol a test dőlése miatt be tudtunk jutni úszva, és scooterrel is a fedélzet alá – folytatta a kutatóbúvár. – Ma még csak videóztunk, nem nagyon mozgattuk ki a tárgyakat. Ezért több mint száz év után nem mondhatjuk még ki teljes bizonyossággal, hogy a bronz hajóharangot találtuk meg, de mivel az árboc közelében fekszik, erre jó esélyünk van. A formája mindenesetre olyan, és talán holnap megmozdíthatjuk, mert a fele kilátszik a homokból. Megpróbáljuk majd megkaparni, és ha bronz, akkor igazunk lesz. Zsolték a hajó elején is voltak, ők két torpedónyomot találtak, ezek a fegyverek valószínűleg nem robbantak fel, de benyomták a hajó első részét. Erről már van a birtokunkban felvétel.