szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

15°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Exkluzív: rendkívüli hírek a csatahajó roncsa mellől

1 órája

Miklós Tamásék megtalálták a Szent István harangját?

Címkék#hajótest#Miklós Tamás#Szent István

Miként azt megígértük, kedden késő délután sikerült elsőként beszélnünk a székesfehérvári kutatóbúvárral. Néhány órával ezelőtt társaival újabb sikeres merülést hajtott végre a Szent István csatahajónál, az Adriai-tengeren, Premuda szigetének közelében.

Tihanyi Tamás

– Annak ellenére nagyon jól sikerült a mai merülés, hogy úgy indult a nap, nem tudunk lejutni a hajóhoz – mondta Miklós Tamás. – Brutális szelet, sőt vihart jósoltak, de aztán a front éppen elkerült minket. Ahogy rárajzolták a térképre a szélzónát, szerencsére annak mi éppen a legszélén helyezkedtünk el. Kimentünk a helyszínre és a horvátok lekötöttek minket a csatahajóra. Jó felvételek készültek odalent, a felborult hajó alatt is tudtunk dolgozni. Négyen merültünk, párban ketten-ketten. A másik csapat videózott, mi pedig – ez holnap, vagy az időjárás függvényében holnapután kiderülhet –, lehet, hogy megtaláltuk a hajó harangját! Ebben azért nem vagyok még biztos, mert amit megleltünk, azt homok, kagylók és mindenféle víz alatti növények fedik. Ezen kívül egy feliratot is találtunk, amely talán a kéményen lehetett egykor. Esetleg éppen a Szent István név. Meglátjuk, talán holnap sikerülhet ezekről egy megbízható felvételt készíteni, ha kimozdítjuk őket a homokból.

szent istván
Az első nap sikerült merülni, a búvárok felkészültek a folytatásra a Szent István csatahajónál, az Adriai-tengeren.
Forrás: Miklós Tamás fotói közül

Rendkívüli hírek a Szent István csatahajó roncsa mellől

Miklós Tamás és társa húsz percet töltött a víz alatt a csatahajó mellett, a másik páros ennek a kétszeresét. A különbség oka, hogy Miklós Tamás társa olyan rendszerrel merült, amely ezúttal csak ennyi időt engedett számukra a mélyben.

– Mi a hajó végén, a hajócsavarnál merültünk le és onnan indultunk a hajótest jobb oldalára, ahol a test dőlése miatt be tudtunk jutni úszva, és scooterrel is a fedélzet alá – folytatta a kutatóbúvár. – Ma még csak videóztunk, nem nagyon mozgattuk ki a tárgyakat. Ezért több mint száz év után nem mondhatjuk még ki teljes bizonyossággal, hogy a bronz hajóharangot találtuk meg, de mivel az árboc közelében fekszik, erre jó esélyünk van. A formája mindenesetre olyan, és talán holnap megmozdíthatjuk, mert a fele kilátszik a homokból. Megpróbáljuk majd megkaparni, és ha bronz, akkor igazunk lesz. Zsolték a hajó elején is voltak, ők két torpedónyomot találtak, ezek a fegyverek valószínűleg nem robbantak fel, de benyomták a hajó első részét. Erről már van a birtokunkban felvétel.  

Az osztrák-magyar flotta büszkesége, a Szent István egy korabeli festményen
Forrás: National Geograpich

Ez hadtörténeti szempontból azért lehet szenzációs felfedezés, mert eleinte mindenki úgy tudta, két torpedót lőttek ki a hajóra az olaszok, az egyik a kazánház közelében robbant fel, és ott tört be a víz. Egy neves hajókutató szakember, Balogh Tamás azonban nemrégiben már azt állította, nem kettő, hanem négy torpedót indított az ellenség a Szent István felé.

A Szent Istvánt nem kettő, de talán négy torpedó is eltalálhatta
Forrás: Dr. Balogh Tamás

– Ez beigazolódni látszik. Két eset lehetséges, vagy nem robbant fel az a két torpedó, vagy olyan erős volt a hajótest, hogy nem szakadt be a detonációk hatására. Mi nagyon várjuk a holnapi újabb merülést, felkészültünk rá, de az időjárás mondja ki az utolsó szót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu