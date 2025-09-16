szeptember 16., kedd

Szent György Kórház

2 órája

Új helyen található meg az onkológiai osztály, de hamarosan az infektológia és a pulmonológia is költözik

A hétvégén sikeresen, zökkenőmentesen zajlott le a költözés. A Fejér vármegyei Szent György Kórház ugyanis megkezdte az osztályok átköltöztetését az új, „L” jelű épületbe a szakmai protokoll szerint.

Feol.hu

Elsőként az onkológiai osztály költözött át a Szent György Kórház új épületébe: szeptember 16-tól már itt folytatják a működést. Mint az intézmény közösségi oldalán megírta, a hétvégén sikeresen, zökkenőmentesen zajlott le a költözés.

A Szent György Kórházban sok változás történt az elmúlt időszakban ‒ és történik is a közeljövőben
A Szent György Kórházban sok változás történt az elmúlt időszakban ‒ és történik is a közeljövőben

Fotó: Fehér Gábor
Fotó: Fehér Gábor

A Szent György Kórház onkológiai osztálya

Az onkológiai osztály a teljes vármegye ellátásáért felelős. Feladatai közé tartozik a daganatos betegek komplex ellátása, a kezelések megszervezése és lebonyolítása, a betegek hosszú távú nyomon követése, rehabilitációja, valamint különféle terápiák – kemoterápia, immun-, biológiai és hormonkezelések – biztosítása. Emellett onkoteamek működtetéséért is felel.

Az új épület harmadik emeletén 24 aktív ágy áll rendelkezésre egy- és kétágyas kórtermekben. Emellett 16 kezelőszék biztosítja a gyógyszeres és infúziós kezeléseket egy külön kialakított, felügyelt helyiségben.

A költözés folytatódik

A következő hetekben az infektológiai, majd a pulmonológiai osztály költözése is sorra kerül.

 

