Plüsskommandó újra Székesfehérváron: milliós ajándék a koraszülött babáknak

Ismét ellátogatott a Plüsskommandó a székesfehérvári Szent György Kórházba, hogy ajándékokat hozzanak a koraszülött és speciális ellátást igénylő babáknak. Több mint egy millióforint értékben érkeztek a koraszülöttek fizikai és idegrendszeri fejlődését, valamint ápolásukat segítő ápolástechnikai textil eszközök a Szent György Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztályára.

Munkatársunktól
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Második alkalommal csapott le a Plüsskommandó a Szent György Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermekosztályára, értékes adományokat hagyva hátra maga után. A kórház PIC (speciálisan a koraszülöttek és a beteg újszülöttek ellátására felkészült osztály) babái 1.019.569 forint értékben kaptak a fizikai és idegrendszeri fejlődésüket, ápolásukat segítő ápolástechnikai textil eszközöket, melyeket Kálmán Andrea osztályvezető főorvos, valamint Skutainé Fábián Edit, a PIC részleg vezetője vett át.

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Plüsskommandós adomány a Szent György Kórháznak

A több mint egy millió forintos adományban a koraszülettek és a speciális ellátást igénylő babák ápolásához szükséges eszközök vannak. Így például babafészkek, amelyek között van állítható is, hogy már a 300 grammal született csöppségek is használni tudják az inkubátorban, így megnyugtatóbbá, biztonságosabbá téve az újszülött számára az egyébként rendkívüli stresszt jelentő helyzetet – ismertette Nyilka Ildikó, a Plüsskommandó - Alapítvány az Alapítványokért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke. A babafészkek mellett a csomagban vannak babafészek-lepedők és baba pamut szemvédők, szülészeti babakiemelő kendők, ultrahangozható sapkák, wellsoft takarók és inkubátortakarók, valamint szoptatós párnák, lumbál- és szemvizsgáló kendők. Mindemellett úgynevezett angyal borítékok is a csomag részét képezik – ugyanis sajnos előfordul, hogy egy-egycsöppségnek nem sikerül, ilyenkor az elhunyt gyermek névtábláját, horgolt polipját a kórház ebben a kis anyaggal borítékban adja át a szülőknek.

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Nyilka Ildikó maga is édesanya, ikrekkel volt várandós, ma egy lánya van, aki 1270 grammal született, az ikrek fiú tagjának azonban nem sikerült. – A lányom az inkubátorba gézzel volt kikötözve, s ez a látvány nagyon megviselt. Ezért szerettem volna, ha az inkubátoros babák komfortosabb környezetben lehetnek, így indítottam el a Koraszülött-hadműveletet – mesélte Ildikó.

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

 

