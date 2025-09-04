Újabb részletek derültek ki a Szent György Kórház modernizációjáról

A székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Kórház klímafejlesztésének tervezését pontosította legfrissebb, szeptember 3-i határozatában a kormány: egyértelműsítette a pénzek felhasználását, így a kórház biztosan tudhatja, mikor és mennyi forrás áll rendelkezésére a lég- és klímatechnikai fejlesztéshez. A projektre egyébként összesen több mint 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre 2025–2026-ban.

Újabb fejlesztések a székesfehérvári Szent György Kórházban.

Ezt a szeptemberi határozat az előző, július 24-i döntésre építi, amely már tartalmazta a lég- és klímatechnikai fejlesztéshez szükséges többlettámogatást, valamint az előző években fel nem használt források átütemezését. A júliusi határozatban a 2025-ös és 2026-os évre egyaránt 934 millió forint került meghatározásra, ami a szeptemberi módosítás után is érvényben marad, de a felelősök és a költségvetési fejezetek pontosítása biztosítja a gyors és átlátható felhasználást.