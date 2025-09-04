1 órája
Újabb részletek derültek ki a Szent György Kórház modernizációjáról
Úgy tűnik, a fehérvári kórházban hamarosan elindulhatnak a klímatechnikai fejlesztések. A legfrissebb határozatmódosítások az ütemet és a felelősöket is kijelölték. Íme a részletek a Székesfehérvári Szent György Kórház fejlesztéséről!
A székesfehérvári Fejér Vármegyei Szent György Kórház klímafejlesztésének tervezését pontosította legfrissebb, szeptember 3-i határozatában a kormány: egyértelműsítette a pénzek felhasználását, így a kórház biztosan tudhatja, mikor és mennyi forrás áll rendelkezésére a lég- és klímatechnikai fejlesztéshez. A projektre egyébként összesen több mint 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre 2025–2026-ban.
Újabb forrás a székesfehérvári Szent György Kórház lég- és klímatechnikai fejlesztésére
Ezt a szeptemberi határozat az előző, július 24-i döntésre építi, amely már tartalmazta a lég- és klímatechnikai fejlesztéshez szükséges többlettámogatást, valamint az előző években fel nem használt források átütemezését. A júliusi határozatban a 2025-ös és 2026-os évre egyaránt 934 millió forint került meghatározásra, ami a szeptemberi módosítás után is érvényben marad, de a felelősök és a költségvetési fejezetek pontosítása biztosítja a gyors és átlátható felhasználást.
Újabb fejlesztéssel bővül a Szent György Kórház - ez várja a betegeket
A határozat kimondja, hogy a nemzetgazdasági miniszternek a belügyminiszter bevonásával kell gondoskodnia a források rendelkezésre bocsátásáról. A 2025-ös keretet a felmerülés ütemében, a 2026-ost pedig a központi költségvetés végrehajtása során lehet felhasználni. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztéshez szükséges beruházások és beszerzések ütemezetten, zökkenőmentesen valósulhatnak meg.
Kiderült, miért zárták el a vizet a Szent György Kórházban
A kórház lég- és klímatechnikai fejlesztése különösen fontos, hiszen javítja az intézmény környezetét, növeli a betegek komfortérzetét, és biztosítja a modern, biztonságos ellátást. A korábbi határozatokat módosító szeptemberi döntés pontosítja a felelősök körét, a költségvetési fejezeteket, valamint visszavonja azokat a pontokat, amelyek a Modern Városok Program felülvizsgálatához kapcsolódtak, így a támogatások felhasználása gyorsabb és egyszerűbb lesz.
