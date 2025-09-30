1 órája
Új helyre költözött az Infektológiai Osztály: képeken mutatjuk, hogy milyen környezet várja most a betegeket
A Szent György Kórházának Infektológiai Osztálya immár az új „L” épületben fogadja és kezeli a betegeket. Képeken mutatjuk az osztály új helyét!
Forrás: Szent György Kórház / Leffelholcz Marietta
Szeptember 26-tól a Szent György Kórház új épületének első szintjén működik a fekvőbeteg-osztály, az Infektológiai Ambulancia, a Nemzetközi Oltópont pedig szeptember 29-től várja az új helyszínen a betegeket.
Ahogy az a képeken is jól látszik az "L" épület és abban helyet kapott osztályok a jelenlegi építészeti, orvosszakmai és technológiai feltételeknek maximálisan megfelelnek. A költözéssel immár komfortosabb és a lakosság számára is minden igényt kielégítő körülmények között végezhetik a kórház dolgozói a gyógyító munkát.
A Szent György Kórház új épületének felszereltsége túlszárnyalja a korábbit
Mindemellett tágasabb az ambulancia váróterme, több a kezelőhelyiség, időben és térben pedig elkülönítésre kerültek a szakrendelések, valamint új eszközök is beszerzésre kerültek. A fekvőbeteg-ellátás 30 ágyon működik egy, illetve kétágyas, önálló vizesblokkal ellátott, izolálásra alkalmas kórteremben. A betegágyak újak és korszerűek, minden kórterem zsilippel ellátott, ami lehetővé teszi az elkülönítést – tájékoztatta a feol.hu-t Leffelholcz Marietta kommunikációs vezető, sajtószóvivő.
Érdeklődtünk arról is, hogy mi lesz a sorsa az osztály korábbi helyének, mely kapcsán megtudtuk, hogy ott a tervek szerint foglalkozás-egészségügyi rendelő, gyermek-szakrendelési ambulanciák, illetve adminisztrációs helyiségek kerülnek majd kialakításra. Mindezek előtt azonban az épület műszaki állapota nagyobb volumenű felújítást igényel.
(Galéria a képre kattintva!)
Új helyre költözött az Infektológiai OsztályFotók: Szent György Kórház / Leffelholcz Marietta
Arra is rákérdeztünk, hogy a Pulmonológiai Osztály mikor költözik át az „L” épületbe, mivel nemrég a kórház megosztott egy erről szóló bejegyzést a közösségi oldalán.
Új helyen található meg az onkológiai osztály, de hamarosan az infektológia és a pulmonológia is költözik
A sajtószóvivő válaszában elárulta, hogy október elsejétől már az új, „L” épület II. szintjén működik a Pulmonológiai Osztály is. De a járóbeteg-ellátás is költözik: az „F” épület helyett október 6-tól szintén az „L” épületben várja a pácienseket a III. szinten. A Bronchológiás labor pedig október 07-től nyitja meg kapuit az új tömb III. szintjén.
Keretben: A járóbeteg-ellátás rendelési ideje nem változott. Az ambulancia hétfőtől péntekig 7:30 és 15:00 óra között várja a betegeket; az új épület fotocellás főbejáratától jobbra található ajtón keresztül tudják megközelíteni.
