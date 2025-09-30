Új helyre költözött az Infektológiai Osztály: képeken mutatjuk, hogy milyen környezet várja most a betegeket

Szeptember 26-tól a Szent György Kórház új épületének első szintjén működik a fekvőbeteg-osztály, az Infektológiai Ambulancia, a Nemzetközi Oltópont pedig szeptember 29-től várja az új helyszínen a betegeket.

Íme új helyén a Szent György Kórház Infektológiai Osztálya.

Forrás: Szent György Kórház / Leffelholcz Marietta

Ahogy az a képeken is jól látszik az "L" épület és abban helyet kapott osztályok a jelenlegi építészeti, orvosszakmai és technológiai feltételeknek maximálisan megfelelnek. A költözéssel immár komfortosabb és a lakosság számára is minden igényt kielégítő körülmények között végezhetik a kórház dolgozói a gyógyító munkát.

A Szent György Kórház új épületének felszereltsége túlszárnyalja a korábbit

Mindemellett tágasabb az ambulancia váróterme, több a kezelőhelyiség, időben és térben pedig elkülönítésre kerültek a szakrendelések, valamint új eszközök is beszerzésre kerültek. A fekvőbeteg-ellátás 30 ágyon működik egy, illetve kétágyas, önálló vizesblokkal ellátott, izolálásra alkalmas kórteremben. A betegágyak újak és korszerűek, minden kórterem zsilippel ellátott, ami lehetővé teszi az elkülönítést – tájékoztatta a feol.hu-t Leffelholcz Marietta kommunikációs vezető, sajtószóvivő.

Érdeklődtünk arról is, hogy mi lesz a sorsa az osztály korábbi helyének, mely kapcsán megtudtuk, hogy ott a tervek szerint foglalkozás-egészségügyi rendelő, gyermek-szakrendelési ambulanciák, illetve adminisztrációs helyiségek kerülnek majd kialakításra. Mindezek előtt azonban az épület műszaki állapota nagyobb volumenű felújítást igényel.

(Galéria a képre kattintva!)