Szenior orvosok találkozója Székesfehérváron, a pályatársak iránti tisztelet jegyében!

A Szenior Orvosok találkozója ötletgazdája és főszervezője Altorjay András, aki évekkel ezelőtt fogalmazta meg: nagyobb figyelmet és törődést kell szentelni a nyugdíjas, illetve idősebb orvostársaknak. Az eseménynek idén is a székesfehérvári MET Aréna adott otthont. A hagyományokhoz híven közös fotózással indult a program a csarnok hangulatos lelátóin, majd Altorjay András rövid visszatekintő beszédében méltatta az előző évek eredményeit, és megemlékezett azokról a kollégákról is, akik az utolsó találkozó óta eltávoztak közülük.

Elhunyt pályatársaikról is megemlékeztek a Szenior Orvosok Találkozóján! Fotó: NAGY NORBERT

A rendezvény egyik legkiemelkedőbb pillanata a Szentmárton Emlékérem átadása volt: az idei évben tizenhárman vehették át az elismerést, amely a szakmai kiválóság mellett az orvostársadalomért végzett közösségi munkát is méltatja.

Bognár Edit

Kató Ernő

Hemann János

Karádi Zsuzsa

Kórodi Tünde

Ménesi Rudolf

Nagy Pioska

Rendeczki Anikó

Takács Gyula

Tikk Tiiu

Tóth Andás

Tóvölgyi Béla

Ütő Éva

Szenior orvosok találkozója zajlott!

Az ünnepélyes díjátadót követően népzenei produkció színesítette a programot, majd a résztvevők közös ebéden vettek búcsút egymástól. A Szenior Orvosok találkozója immár több mint két évtizede biztosít lehetőséget arra, hogy a pályájukat már befejezett, de szakmai és emberi értékeikben továbbra is példaadó orvosok találkozzanak, visszatekintsenek hivatásuk éveire, és megerősítsék az orvostársadalomhoz való összetartozásukat.