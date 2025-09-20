szeptember 20., szombat

Friderika névnap

21°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
21. alkalommal!

1 órája

Szenior orvosok találkozója Székesfehérváron, a pályatársak iránti tisztelet jegyében!

Címkék#Altórjay András#orvos#Székesfehérvár#csarnok

Székesfehérváron ismét összegyűltek a nyugdíjas és idősebb orvosok, hogy közösen emlékezzenek, ünnepeljenek és megerősítsék az összetartozásukat. A Szenior Orvosok találkozója idén huszonegyedik alkalommal került megrendezésre, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezetének szervezésében.

Bokányi Zsolt
Szenior orvosok találkozója Székesfehérváron, a pályatársak iránti tisztelet jegyében!

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A Szenior Orvosok találkozója ötletgazdája és főszervezője Altorjay András, aki évekkel ezelőtt fogalmazta meg: nagyobb figyelmet és törődést kell szentelni a nyugdíjas, illetve idősebb orvostársaknak. Az eseménynek idén is a székesfehérvári MET Aréna adott otthont. A hagyományokhoz híven közös fotózással indult a program a csarnok hangulatos lelátóin, majd Altorjay András rövid visszatekintő beszédében méltatta az előző évek eredményeit, és megemlékezett azokról a kollégákról is, akik az utolsó találkozó óta eltávoztak közülük.

Szenior orvosok
Elhunyt pályatársaikról is megemlékeztek a Szenior Orvosok Találkozóján!  Fotó: NAGY NORBERT

A rendezvény egyik legkiemelkedőbb pillanata a Szentmárton Emlékérem átadása volt: az idei évben tizenhárman vehették át az elismerést, amely a szakmai kiválóság mellett az orvostársadalomért végzett közösségi munkát is méltatja.

  • Bognár Edit
  • Kató Ernő
  • Hemann János
  • Karádi Zsuzsa
  • Kórodi Tünde
  • Ménesi Rudolf
  • Nagy Pioska
  • Rendeczki Anikó
  • Takács Gyula
  • Tikk Tiiu
  • Tóth Andás
  • Tóvölgyi Béla
  • Ütő Éva

Szenior orvosok találkozója zajlott! 

Az ünnepélyes díjátadót követően népzenei produkció színesítette a programot, majd a résztvevők közös ebéden vettek búcsút egymástól. A Szenior Orvosok találkozója immár több mint két évtizede biztosít lehetőséget arra, hogy a pályájukat már befejezett, de szakmai és emberi értékeikben továbbra is példaadó orvosok találkozzanak, visszatekintsenek hivatásuk éveire, és megerősítsék az orvostársadalomhoz való összetartozásukat.

Senior orvostalálkozó Székesfehérváron

Fotók: Nagy Norbert

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu