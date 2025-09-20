1 órája
Szenior orvosok találkozója Székesfehérváron, a pályatársak iránti tisztelet jegyében!
Székesfehérváron ismét összegyűltek a nyugdíjas és idősebb orvosok, hogy közösen emlékezzenek, ünnepeljenek és megerősítsék az összetartozásukat. A Szenior Orvosok találkozója idén huszonegyedik alkalommal került megrendezésre, a Magyar Orvosi Kamara Fejér Megyei Szervezetének szervezésében.
Fotó: Bokányi Zsolt / FMH
A Szenior Orvosok találkozója ötletgazdája és főszervezője Altorjay András, aki évekkel ezelőtt fogalmazta meg: nagyobb figyelmet és törődést kell szentelni a nyugdíjas, illetve idősebb orvostársaknak. Az eseménynek idén is a székesfehérvári MET Aréna adott otthont. A hagyományokhoz híven közös fotózással indult a program a csarnok hangulatos lelátóin, majd Altorjay András rövid visszatekintő beszédében méltatta az előző évek eredményeit, és megemlékezett azokról a kollégákról is, akik az utolsó találkozó óta eltávoztak közülük.
A rendezvény egyik legkiemelkedőbb pillanata a Szentmárton Emlékérem átadása volt: az idei évben tizenhárman vehették át az elismerést, amely a szakmai kiválóság mellett az orvostársadalomért végzett közösségi munkát is méltatja.
- Bognár Edit
- Kató Ernő
- Hemann János
- Karádi Zsuzsa
- Kórodi Tünde
- Ménesi Rudolf
- Nagy Pioska
- Rendeczki Anikó
- Takács Gyula
- Tikk Tiiu
- Tóth Andás
- Tóvölgyi Béla
- Ütő Éva
Szenior orvosok találkozója zajlott!
Az ünnepélyes díjátadót követően népzenei produkció színesítette a programot, majd a résztvevők közös ebéden vettek búcsút egymástól. A Szenior Orvosok találkozója immár több mint két évtizede biztosít lehetőséget arra, hogy a pályájukat már befejezett, de szakmai és emberi értékeikben továbbra is példaadó orvosok találkozzanak, visszatekintsenek hivatásuk éveire, és megerősítsék az orvostársadalomhoz való összetartozásukat.
Senior orvostalálkozó SzékesfehérváronFotók: Nagy Norbert