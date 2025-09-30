1 órája
Október 1-től új szabályok a szemétszállításban – így kerülheti el a bírságot
Akár 30 ezer forintot is megtakaríthatnak a háztartások, ha betartják az októbertől érvénybe lépő szemétszállítási szabályokat. A változtatások célja a környezettudatosabb hulladékkezelés, ám aki nem figyel oda, könnyen bírságot kaphat.
Október 1-jétől szigorúbb előírások lépnek hatályba a szemétszállításban Magyarországon. A szabályozás célja, hogy átláthatóbbá váljon a hulladékgazdálkodás, és a lakosság is tudatosabban szelektáljon. Az Origo beszámolója szerint megfelelő odafigyeléssel a háztartások nemcsak a bírságokat kerülhetik el, de komoly összegeket is megspórolhatnak.
Szemétszállítás: ezekre kell figyelni a mindennapokban
Szelektálás okosan: A vegyes kukába nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Ezeket a szelektív gyűjtőpontokra vagy a hulladékudvarba kell vinni.
A kuka állapota is számít: Ha a tárolóedény megsérül és nem a szolgáltató hibájából, akkor 8 napon belül a lakónak kell gondoskodnia a javításról vagy cseréről. Egy új 120 literes kuka ára körülbelül 13 500 forint, így érdemes vigyázni rá.
Mobil hulladékudvar: A MOHU új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy előre meghirdetett helyeken és időpontokban adjuk le a szelektív hulladékot. Ez kényelmes megoldás lehet azoknak, akik nem tudják rendszeresen felkeresni a hulladékudvart.
Spórolás és környezetvédelem kéz a kézben
Az új előírások nemcsak a környezet védelmét szolgálják, hanem a pénztárcát is. Egy-egy mulasztás miatt ugyanis több tízezer forintos bírságot szabhatnak ki, amit könnyen elkerülhetünk a tudatos szemlélettel.
A szakemberek azt tanácsolják, hogy ha valaki bizonytalan a hulladék elhelyezésével kapcsolatban, inkább kérdezzen rá a szolgáltatónál – hiszen ez mindig olcsóbb megoldás, mint egy büntetés.
