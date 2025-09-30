Október 1-től új szabályok a szemétszállításban – így kerülheti el a bírságot

Október 1-jétől szigorúbb előírások lépnek hatályba a szemétszállításban Magyarországon. A szabályozás célja, hogy átláthatóbbá váljon a hulladékgazdálkodás, és a lakosság is tudatosabban szelektáljon. Az Origo beszámolója szerint megfelelő odafigyeléssel a háztartások nemcsak a bírságokat kerülhetik el, de komoly összegeket is megspórolhatnak.

Új szabályok a szemétszállításban

Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Szemétszállítás: ezekre kell figyelni a mindennapokban

Szelektálás okosan: A vegyes kukába nem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Ezeket a szelektív gyűjtőpontokra vagy a hulladékudvarba kell vinni.

A kuka állapota is számít: Ha a tárolóedény megsérül és nem a szolgáltató hibájából, akkor 8 napon belül a lakónak kell gondoskodnia a javításról vagy cseréről. Egy új 120 literes kuka ára körülbelül 13 500 forint, így érdemes vigyázni rá.

Mobil hulladékudvar: A MOHU új szolgáltatása lehetővé teszi, hogy előre meghirdetett helyeken és időpontokban adjuk le a szelektív hulladékot. Ez kényelmes megoldás lehet azoknak, akik nem tudják rendszeresen felkeresni a hulladékudvart.