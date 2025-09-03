Székesfehérvári katonák, együtt a helikopteresekkel

Az idei esemény egyik különlegessége, hogy a honvédek együtt tevékenykednek majd a rendőrség kommandósaival, akik részt vesznek a helikopteres mentési feladatokban, így kiváló lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatcserére a valóságossal csaknem megegyező körülmények között. A következő napokban a szolnoki a helikopteresek nem csak a különböző kutatás-mentési feladatokat gyakorolják, de ugyanígy a légi sugárfelderítést is, és ennek során működnek együtt a székesfehérvári MH.

Sodró László 102. Vegyiharc Ezred egyenruhás szakembereivel. Mindez részét képezi a szeptember elején elkezdődött nagyszabású Adaptive Hussars 2025 elnevezésű hadgyakorlatnak, amely egyébként a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legfontosabb művelete.