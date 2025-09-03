szeptember 3., szerda

Kutató-mentő gyakorlat a vegyivédelmisekkel

1 órája

Székesfehérvári katonák, együtt a helikopteresekkel

Címkék#hadgyakorlat#Magyar Honvédség#rendőrség

Air Wolf Hunting 2025 elnevezéssel tart kutató-mentő gyakorlatot ezen a héten az MH. Kiss József 86. Helikopterdandár a Gyöngyös-Pipishegy repülőtéren. Rövidesen székesfehérvári katonákkal gyakorolnak közösen a helikopteresek.   

Tihanyi Tamás
Forrás: ihsn.hu

Az idei esemény egyik különlegessége, hogy a honvédek együtt tevékenykednek majd a rendőrség kommandósaival, akik részt vesznek a helikopteres mentési feladatokban, így kiváló lehetőség nyílik a szakmai tapasztalatcserére a valóságossal csaknem megegyező körülmények között. A következő napokban a szolnoki a helikopteresek nem csak a különböző kutatás-mentési feladatokat gyakorolják, de ugyanígy a légi sugárfelderítést is, és ennek során működnek együtt a székesfehérvári MH. 

Forrás: ihsn.hu

Sodró László 102. Vegyiharc Ezred egyenruhás szakembereivel. Mindez részét képezi a szeptember elején elkezdődött nagyszabású Adaptive Hussars 2025 elnevezésű hadgyakorlatnak, amely egyébként a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legfontosabb művelete.

 

