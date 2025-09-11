Kezdetét vette a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora Velencén

Szeptember 11-én, csütörtökön vette kezdetét a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora Velencén, melyre Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester is kilátogatott. A résztvevő diákok, melyek között igen sok volt az újonc kérdéseket tehettek fel nekik az őket foglalkoztató problémák kapcsán, de ugyanígy ötleteiket is megoszthatták velük.

Érvek, ötletek és javaslatok két napon át a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó táborában Velencén.

Fotó: Fehér Gábor

Velence adott otthont a tavalyi tábornak is

De még mielőtt erre sor került volna a Székesfehérvári Diáktanács alelnöke, Bakonyi Lili Eszter mesélt a tavalyi táborról, valamint az előttük álló két nap programjairól.

– A tavalyi tábor is nagyon jó hangulatban telt. Akárcsak idén, úgy tavaly is sok új diák érkezett mind az általános iskolákból, mind pedig a gimnáziumokból. Nagyon jó volt megismerni egymást és meghallgatni egymás véleményét akár témákról, akár olyan problémákról, amik sok iskolában fennállnak. Az előző évben rengeteg programötlet született, mint például a sakkverseny, amit azóta meg is valósítottuk – árulta el.

Ami a két nap programját illeti Lili elmondta, hogy izgalmas workshopok, ötletelés és vitatkozás vár a részvevőkre. Emellett érkezik több civil szervezet is, hogy bemutatkozzon, valamint egy MCC diák a vitaklubból, aki a vita műfaját ismerteti.