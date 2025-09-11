1 órája
Kezdetét vette a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora Velencén
Idén is a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Táborban tartották a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó táborát, melyen a diákok ismét ötletelhettek, fejleszthették a kommunikációs készségeiket és a vitakultúrájukat.
Szeptember 11-én, csütörtökön vette kezdetét a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora Velencén, melyre Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester is kilátogatott. A résztvevő diákok, melyek között igen sok volt az újonc kérdéseket tehettek fel nekik az őket foglalkoztató problémák kapcsán, de ugyanígy ötleteiket is megoszthatták velük.
Velence adott otthont a tavalyi tábornak is
De még mielőtt erre sor került volna a Székesfehérvári Diáktanács alelnöke, Bakonyi Lili Eszter mesélt a tavalyi táborról, valamint az előttük álló két nap programjairól.
– A tavalyi tábor is nagyon jó hangulatban telt. Akárcsak idén, úgy tavaly is sok új diák érkezett mind az általános iskolákból, mind pedig a gimnáziumokból. Nagyon jó volt megismerni egymást és meghallgatni egymás véleményét akár témákról, akár olyan problémákról, amik sok iskolában fennállnak. Az előző évben rengeteg programötlet született, mint például a sakkverseny, amit azóta meg is valósítottuk – árulta el.
Ami a két nap programját illeti Lili elmondta, hogy izgalmas workshopok, ötletelés és vitatkozás vár a részvevőkre. Emellett érkezik több civil szervezet is, hogy bemutatkozzon, valamint egy MCC diák a vitaklubból, aki a vita műfaját ismerteti.
Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora VelencénFotók: Fehér Gábor
Ötletelni, javaslatokat tenni és problémákat feltárni, erről szól a Székesfehérvári Diáktanács
A program kezdetén Cser-Palkovics András köszöntötte a diákokat. Mint azt hangsúlyozta: nagyon fontosak az ilyen alkalmak, melyeknek az a célja, hogy a diákok bevonásával, javaslataikat meghallgatva szülessenek olyan döntések, amelyek később a javukat szolgálják.
– Arra kérem az itt jelenlévőket, hogy ne féljenek kérdezni, javaslatokat tenni és ötletelni. Azért vagyunk ma itt, hogy azokat meghallgatva és megismerve közösen döntsünk – mondta, majd hozzátette, hogy mi sem bizonyítja jobban a diáktanács létének fontosságát, minthogy számos olyan, már-már hagyománynak mondható általuk javasolt ötlet valósult meg, amelyek a gyakorlatban is működnek.
A polgármester arról is beszélt, hogy a költségvetésből elkülönítettek 10 millió forintot, melyből a diákok ötleteit szeretnék támogatni az elképzeléstől a megvalósításig.
A városvezető köszöntője után következtek a diákok kérdései. Eleinte kissé bátortalanok voltak, de aztán egyre több kéz emelkedett a magasba, jelezve az újabb és újabb kérdezési szándékot.
Két diák is problémaként fogalmazta meg, hogy ugyan vadiúj padokat kaptak, aminek már jó ideje, de a régiek még mindig nem kerültek el az iskolából, hanem az udvaron várják a sorsukat. Ez ugyanakkor nagyon zavaró számukra, mondták el egyhangúan.
A polgármester elmondta, hogy sok esetben a tankerület, valamint a szakképzési centrum az, akik illetékességükből adódóan cselekedni tudnak az ügyben. Így van ez jelen esetben is.
Ugyancsak kérdésként fogalmazták meg, hogy mit tehetnek a diákok, ha úgy vélik több olyan pedagógus is dolgozik az intézményükben, akik nem látják el megfelelően a feladataikat és nem követik a tanmenetet.
Cser-Palkovics András azt tanácsolta a fiataloknak, hogy próbáljanak az adott pedagógussal közös nevezőre jutni akár az intézményvezető vagy a tankerület bevonásával.
A nap további részében érkeztek még különböző kérdések, majd indultak a workshopok is.