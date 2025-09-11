szeptember 11., csütörtök

1 órája

Kezdetét vette a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora Velencén

Címkék#tábor#székesfehérvári diáktanács#Cser-Palkovics András

Idén is a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Táborban tartották a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó táborát, melyen a diákok ismét ötletelhettek, fejleszthették a kommunikációs készségeiket és a vitakultúrájukat.

Déri Brenda

Szeptember 11-én, csütörtökön vette kezdetét a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora Velencén, melyre Cser-Palkovics András polgármester és Mészáros Attila alpolgármester is kilátogatott. A résztvevő diákok, melyek között igen sok volt az újonc kérdéseket tehettek fel nekik az őket foglalkoztató problémák kapcsán, de ugyanígy ötleteiket is megoszthatták velük. 

Érvek, ötletek és javaslatok két napon át a Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó táborában Velencén.
Fotó: Fehér Gábor

Velence adott otthont a tavalyi tábornak is

De még mielőtt erre sor került volna a Székesfehérvári Diáktanács alelnöke, Bakonyi Lili Eszter mesélt a tavalyi táborról, valamint az előttük álló két nap programjairól. 

– A tavalyi tábor is nagyon jó hangulatban telt. Akárcsak idén, úgy tavaly is sok új diák érkezett mind az általános iskolákból, mind pedig a gimnáziumokból. Nagyon jó volt megismerni egymást és meghallgatni egymás véleményét akár témákról, akár olyan problémákról, amik sok iskolában fennállnak. Az előző évben rengeteg programötlet született, mint például a sakkverseny, amit azóta meg is valósítottuk – árulta el.

Ami a két nap programját illeti Lili elmondta, hogy izgalmas workshopok, ötletelés és vitatkozás vár a részvevőkre. Emellett érkezik több civil szervezet is, hogy bemutatkozzon, valamint egy MCC diák a vitaklubból, aki a vita műfaját ismerteti. 

Székesfehérvári Diáktanács évadnyitó tábora Velencén

Fotók: Fehér Gábor

Ötletelni, javaslatokat tenni és problémákat feltárni, erről szól a Székesfehérvári Diáktanács 

A program kezdetén Cser-Palkovics András köszöntötte a diákokat. Mint azt hangsúlyozta: nagyon fontosak az ilyen alkalmak, melyeknek az a célja, hogy a diákok bevonásával, javaslataikat meghallgatva szülessenek olyan döntések, amelyek később a javukat szolgálják. 

– Arra kérem az itt jelenlévőket, hogy ne féljenek kérdezni, javaslatokat tenni és ötletelni. Azért vagyunk ma itt, hogy azokat meghallgatva és megismerve közösen döntsünk – mondta, majd hozzátette, hogy mi sem bizonyítja jobban a diáktanács létének fontosságát, minthogy számos olyan, már-már hagyománynak mondható általuk javasolt ötlet valósult meg, amelyek a gyakorlatban is működnek.

A polgármester arról is beszélt, hogy a költségvetésből elkülönítettek 10 millió forintot, melyből a diákok ötleteit szeretnék támogatni az elképzeléstől a megvalósításig. 

A városvezető köszöntője után következtek a diákok kérdései. Eleinte kissé bátortalanok voltak, de aztán egyre több kéz emelkedett a magasba, jelezve az újabb és újabb kérdezési szándékot.

Két diák is problémaként fogalmazta meg, hogy ugyan vadiúj padokat kaptak, aminek már jó ideje, de a régiek még mindig nem kerültek el az iskolából, hanem az udvaron várják a sorsukat. Ez ugyanakkor nagyon zavaró számukra, mondták el egyhangúan. 

A polgármester elmondta, hogy sok esetben a tankerület, valamint a szakképzési centrum az, akik illetékességükből adódóan cselekedni tudnak az ügyben. Így van ez jelen esetben is.

Ugyancsak kérdésként fogalmazták meg, hogy mit tehetnek a diákok, ha úgy vélik több olyan pedagógus is dolgozik az intézményükben, akik nem látják el megfelelően a feladataikat és nem követik a tanmenetet. 

Cser-Palkovics András azt tanácsolta a fiataloknak, hogy próbáljanak az adott pedagógussal közös nevezőre jutni akár az intézményvezető vagy a tankerület bevonásával.

A nap további részében érkeztek még különböző kérdések, majd indultak a workshopok is.

 

