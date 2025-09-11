​A csendes hős, aki megváltoztatja Fehérvár közlekedését

​Az eseményen Szontaghné Kovács Erika önkormányzati képviselő és Nagy Zsolt, a székesfehérvári Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője beszéltek a fejlesztés jelentőségéről. A képviselő asszony kiemelte, hogy a környéken zajló hatalmas lakásépítési hullám, valamint a sok cég jelenléte miatt ez a fejlesztés nagy jelentőséggel bír: Nagyon fontos beruházás, aminek nagyon örülök – mondta.

Székesfehérvár legújabb zebrája megérkezett – erről tartottak sajtótájékoztatót.

Fotó: Fehér Gábor

A székesfehérvári beruházás műszaki paraméterei​

Nagy Zsolt szakmai részleteket is megosztott, elmondva, hogy az új gyalogátkelőhely a járdakapcsolatok kiépítésével és a közvilágítás korszerűsítésével együtt készült el. A zebra a jogszabályi előírásoknak megfelelően kapott modern megvilágítást az átkelő, hogy a gyalogosok még sötétben, a téli időszak beköszöntével is biztonságban kellhessenek át. A beruházás 3,6 millió forintba került, amit a város saját forrásból finanszírozott.