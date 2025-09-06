Így került Trokán Nóra a színfalak mögül a fehérvári kávézó falaira (galéria)

​Különleges pop-upok, inspiráló találkozások és kortárs alkotások jellemezték a székesfehérvári rendezvényt, az Art & Joy kitett magáért. Az esemény a Budapest Central European Fashion Week egyetlen vidéki kísérő rendezvényeként valósult meg. A rendezvény egyik látványossága Dósay Lilla modell közreműködésével megvalósult divatbemutató volt, mely során megelevenedtek a Pakamé kifinomult, nőies darabjai, a fenntartható és stílusos kiegészítőket készítő Thinwood SzemüvegSzabóság alkotásai, valamint a Lozar kortárs, vagány öltözékei.

Dósay Lilla modell a Pakamé egyik ruhakölteményében, Páncsity Kata divattervező kezei között

Fotó: Fehér Gábor

A Pakamé márka számára különlegesen fontos volt a szereplés, hiszen tervezője, Páncsity Kata Székesfehérváron született. Mint elmesélte, éppen tíz éve döntött úgy, hogy a ruhatervezésre adja a fejét és megalapítja saját márkáját, miután nem talált megfelelő ruhát 175 centis magasságához, sikere pedig azóta töretlen.

A szemüveg öltöztet: Thinwood SzemüvegSzabóság is jelen volt Székesfehérváron.

Fotó: Fehér Gábor

Székesfehérvár a design otthona lett

​A rendezvény főszervezője, Vörösné Szili Zsuzsanna, az Art & Joy vezetője a FEOL-nak elmondta, régóta vágyott arra, hogy Fehérvárra becsempéssze a divatot, a designt és az újszerű dolgokat.

Örülök a divattervezőknek, hogy eljöttek, és Trokán Nóra színésznőnek is, aki egészen új oldaláról mutatkozik be, a kiállítása 3 hétig látható a Már Vártalak Pékség és Kávézóban

– tette hozzá.

