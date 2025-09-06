3 órája
Így került Trokán Nóra a színfalak mögül a fehérvári kávézó falaira (galéria)
Szeptember 3. és 5. között a királyok városának egyik legkedveltebb helyszíne, a Már Vártalak Pékség és Kávézó néhány napra a kortárs design központjává változott az Art & Joy jóvoltából. A csúcspontot pedig a pénteki nap jelentette, amikor többek között Trokán Nóra, Lotfi-Schadi Réka és Páncsity Kata is ellátogatott Székesfehérvárra és hozzájárult a felejthetetlen naphoz.
Trokán Nóra valóra váltotta álmát: első fotóalbumát pedig ti is megcsodálhatjátok a székesfehérvári Már Vártalak Pékség és Kávézóban.
Különleges pop-upok, inspiráló találkozások és kortárs alkotások jellemezték a székesfehérvári rendezvényt, az Art & Joy kitett magáért. Az esemény a Budapest Central European Fashion Week egyetlen vidéki kísérő rendezvényeként valósult meg. A rendezvény egyik látványossága Dósay Lilla modell közreműködésével megvalósult divatbemutató volt, mely során megelevenedtek a Pakamé kifinomult, nőies darabjai, a fenntartható és stílusos kiegészítőket készítő Thinwood SzemüvegSzabóság alkotásai, valamint a Lozar kortárs, vagány öltözékei.
A Pakamé márka számára különlegesen fontos volt a szereplés, hiszen tervezője, Páncsity Kata Székesfehérváron született. Mint elmesélte, éppen tíz éve döntött úgy, hogy a ruhatervezésre adja a fejét és megalapítja saját márkáját, miután nem talált megfelelő ruhát 175 centis magasságához, sikere pedig azóta töretlen.
Székesfehérvár a design otthona lett
A rendezvény főszervezője, Vörösné Szili Zsuzsanna, az Art & Joy vezetője a FEOL-nak elmondta, régóta vágyott arra, hogy Fehérvárra becsempéssze a divatot, a designt és az újszerű dolgokat.
Örülök a divattervezőknek, hogy eljöttek, és Trokán Nóra színésznőnek is, aki egészen új oldaláról mutatkozik be, a kiállítása 3 hétig látható a Már Vártalak Pékség és Kávézóban
– tette hozzá.
Készülj a csodára: Mielőtt fotóalbum a kávézó falain
Trokán Nóra négylábú kedvencével, Lajossal érkezett az eseményre, ahol sikerült egy röpke interjút készíteni vele a „Mielőtt” című fotókiállításáról. A népszerű színésznő elárulta, gyermekkora óta foglalkoztatta a fotózás, és kulisszaportréit először 2021-ben tárta a nyilvánosság elé.
Az album nagyjából 2016 körül kezdett megfogalmazódni bennem, de az utolsó három évben kezdtem el tudatosan építeni a projektet, és rendszeresen jártam a színházakat
– mesélte. Hozzátette, az volt a célja, hogy megörökítse azt a pillanatot, ami a színészekkel történik, mielőtt a színpadra lépnek – azokat a feszült, várakozással teli mozzanatot, amikor az emberből színész lesz, a karakter megszületik. Mint elmondta, az albumot nagyon jól fogadták a kollégák is, és a kiállítás reményei szerint minél több helyre eljut majd az országban.
Ezt követően az alkotókkal Decsi Edit, a Vörösmarty Színház színművésze beszélgetett baráti hangulatban. A jó hangulatú társalgásból több között kiderült az is, hogy a székesfehérvári színésznő is szerepel Trokán Nóra fotói között.