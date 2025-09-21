2 órája
Székesfehérvár a hős kapitányára emlékezett (galéria)
A hagyományokhoz hűen, katonai tiszteletadás mellett emlékeztek meg Székesfehérvár 1601-es, török uralom alóli ideiglenes felszabadításáról a Prohászka ligetben. A pénteki ünnepségen a székesfehérváriak és a hős kapitány leszármazottai rótták le kegyeletüket.
A székesfehérvári eseményen beszédet mondott Váczi Márk történész, majd koszorúzással tisztelegtek a hős várvédő kapitány emléke előtt. A megemlékezésen közreműködött a Hungarikum együttes.
Az ÖKK közleménye szerint, a Wathay Ferenc Bajtársi Egyesület 2011 óta minden évben megemlékezik névadójáról, a végvári vitézről, aki 1602-ben Székesfehérvár alkapitánya volt. A 457 éve született Wathay Ferenc nevéhez köthető a város 1601-es visszafoglalása a törököktől. Az egyesület és a város ezzel a méltó tiszteletadással ápolja a történelmi emlékezetet.
A hős kapitányra, Wathay Ferencre emlékeztekFotók: Fehér Gábor