Szülinapi meglepetés és tánc a fehérvári naplementében (videó)

Örömmel mesélt a FEOL-nak az egykori Fejér Megyei Hírlap címlaplány erről a különleges székesfehérvári Zumba-óráról, amely a kalóriák égetése mellett, nemes célt is szolgált.

A képen balról: Varga Zsu, Bérces Zsuzsi és Kiss-Bozsó Ágnes edző & zumba oktató kolleginák a székesfehérvári Aranybullánál.

​Volt egy nagyon régi álmom: hogy egyszer az Aranybulla Emlékműnél, a naplementében a szabad ég alatt táncoljunk egy hatalmasat. Hát, most végre sikerült, ráadásul a születésnapomon!

– mesélte, hozzátéve, hogy a rendezvény nem volt akármilyen: két fantasztikus oktató kollégával együtt robbantották fel a teret energiával, ami a résztvevők és a szervezők szerint is felejthetetlen élmény volt. Sőt, az arra járók is bekapcsolódtak a különleges órába, egyikük egy idős házaspár volt, akiket teljesen átjárt a zene szeretete.

​Az este azonban több volt, mint egy ünnep. A résztvevők összefogtak, és a bántalmazott, elhanyagolt kutyák megmentését, mentális, fizikai és egészségügyi rehabilitációját végző Négylábú Doktorok Közhasznú Alapítvány számára gyűjtöttek adományt, bebizonyítva, hogy „táncolni jó, de jót tenni közben még jobb.”

​A születésnapi rendezvény megmutatta, hogy Bérces Zsuzsi nemcsak egy elszánt sportlady, hanem egy olyan ember is, aki képes embereket mozgósítani egy nemes cél érdekében. Mint megtudtuk, több mint 100 ezer forint gyűlt össze az alapítvány számára.