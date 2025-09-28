szeptember 28., vasárnap

Jubilált a Sárkányhajó Fesztivál

1 órája

​Hol romantika, hol adrenalin: Fehérvár romantikus helyszíne forrt az izgalomtól (videó)

Lapáttal és dobverővel a kézben szálltak a vízre a lelkes sportrajongók a hétvégén. Ennek apropóját a jubileumi 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál adta. A Csónakázó-tó romantikus környezete ezúttal izgalmakkal teli események helyszínéül szolgált, ahol a dobszó diktálta az ütemet és garantálta a fergeteges hangulatot.

Feol.hu

​A programok már pénteken elindultak, amikor a fiatalabb generáció képviselői vették birtokukba a Csónakázó-tavat. Ekkor a fehérvári diákok és az ország legpatinásabb egyetemeinek hallgatói küzdöttek meg egymással, megalapozva a hétvége versenyszellemét. ​Szombaton aztán a hagyományos versenyeké volt a főszerep, ahol a felnőttek és a cégek képviselői is bizonyíthatták erejüket és összehangolt csapatmunkájukat. Nagy öröm, hogy idén is kiemelkedően sok csapat indult, ami jól mutatja a sárkányhajózás növekvő népszerűségét Székesfehérváron és a régióban.

Lapáttal a kezükben, dobverővel a győzelemért! Így zajlott a jubileumi 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál a város legromantikusabb helyszínén.
Fotó: KZ

Székesfehérvár romantikus helyszíne forrt az izgalomtól

Gyönyörű pillanatoknak lehettek tanúi a kilátogató családok és sportrajongók is, hiszen Székesfehérvár egyik legromantikusabb helyszínén látványban és izgalmakban sem volt hiány a 20. Sárkányhajó Fesztiválon.  Miközben a vizet dobszó és csatakiáltás uralta, addig a partról lelkes buzdítás és taps jellemezte. Bár a küzdelem kemény volt, az esemény kiváló csapatépítőként is szolgált, a közösségi élmény mindent felülírt. Az indulókról és a részletes eredményekről a Magyar Sárkányhajó Szövetség oldalán csemegézhetnek majd az érdeklődők.

 

 

