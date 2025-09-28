​Hol romantika, hol adrenalin: Fehérvár romantikus helyszíne forrt az izgalomtól (videó)

​A programok már pénteken elindultak, amikor a fiatalabb generáció képviselői vették birtokukba a Csónakázó-tavat. Ekkor a fehérvári diákok és az ország legpatinásabb egyetemeinek hallgatói küzdöttek meg egymással, megalapozva a hétvége versenyszellemét. ​Szombaton aztán a hagyományos versenyeké volt a főszerep, ahol a felnőttek és a cégek képviselői is bizonyíthatták erejüket és összehangolt csapatmunkájukat. Nagy öröm, hogy idén is kiemelkedően sok csapat indult, ami jól mutatja a sárkányhajózás növekvő népszerűségét Székesfehérváron és a régióban.

Lapáttal a kezükben, dobverővel a győzelemért! Így zajlott a 20. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál.

Fotó: KZ

Székesfehérvár romantikus helyszíne forrt az izgalomtól

Gyönyörű pillanatoknak lehettek tanúi a kilátogató családok és sportrajongók is, hiszen Székesfehérvár egyik legromantikusabb helyszínén látványban és izgalmakban sem volt hiány a 20. Sárkányhajó Fesztiválon. Miközben a vizet dobszó és csatakiáltás uralta, addig a partról lelkes buzdítás és taps jellemezte. Bár a küzdelem kemény volt, az esemény kiváló csapatépítőként is szolgált, a közösségi élmény mindent felülírt. Az indulókról és a részletes eredményekről a Magyar Sárkányhajó Szövetség oldalán csemegézhetnek majd az érdeklődők.