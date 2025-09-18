szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

21°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rally

2 órája

Ez már hivatalos, letaglózó bejelentést tettek a Székesfehérvár Rallyról

Címkék#Székesfehérvár Rally#Zemplén Rally#elmarad

Tegnap este a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) Rallysport Bizottsága (RSB) hivatalos közleményt adott ki az idei ralibajnoksággal kapcsolatban. Eszerint az idei év során elmarad a Székesfehérvár Rally, valamint a bajnokság zárófordulója a Zemplén Rally lesz.

Szabó Zsolt
Ez már hivatalos, letaglózó bejelentést tettek a Székesfehérvár Rallyról

Idén elmarad a Székesfehérvár Rally.

Fotó:  Nagy Norbert / FMH-archív

Júniusban a versenyzők és  a szurkolók is épphogy hazaértek a Mecsek Rallye-ról, amikor is másnap jött a hidegzuhany, az eredeti júliusi időpontban elmarad a Székesfehérvár Rally. Akkor még hivatalosan csak halasztásról számoltak be a szervezők, ám a tegnap közzétett közlemény szerint idén nem kerül megrendezésre a futam.

Székesfehérvár rally
Idén elmarad a Székesfehérvár Rally.
Fotó:  Nagy Norbert / FMH-archív

A Székesfehérvár Rally elmarad, a Zemplén Rally-val zárul az idei bajnokság

A közleményben továbbá rögzítik, hogy a pletykákkal ellentétben meg lesz tartva idén a Zemplén Rally, amely a bajnokság záró fordulója lesz november 7-9. között.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu