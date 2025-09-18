Ez már hivatalos, letaglózó bejelentést tettek a Székesfehérvár Rallyról

Júniusban a versenyzők és a szurkolók is épphogy hazaértek a Mecsek Rallye-ról, amikor is másnap jött a hidegzuhany, az eredeti júliusi időpontban elmarad a Székesfehérvár Rally. Akkor még hivatalosan csak halasztásról számoltak be a szervezők, ám a tegnap közzétett közlemény szerint idén nem kerül megrendezésre a futam.

Idén elmarad a Székesfehérvár Rally.

Fotó: Nagy Norbert / FMH-archív

A Székesfehérvár Rally elmarad, a Zemplén Rally-val zárul az idei bajnokság

A közleményben továbbá rögzítik, hogy a pletykákkal ellentétben meg lesz tartva idén a Zemplén Rally, amely a bajnokság záró fordulója lesz november 7-9. között.