2 órája
Ez már hivatalos, letaglózó bejelentést tettek a Székesfehérvár Rallyról
Tegnap este a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) Rallysport Bizottsága (RSB) hivatalos közleményt adott ki az idei ralibajnoksággal kapcsolatban. Eszerint az idei év során elmarad a Székesfehérvár Rally, valamint a bajnokság zárófordulója a Zemplén Rally lesz.
Idén elmarad a Székesfehérvár Rally.
Fotó: Nagy Norbert / FMH-archív
Júniusban a versenyzők és a szurkolók is épphogy hazaértek a Mecsek Rallye-ról, amikor is másnap jött a hidegzuhany, az eredeti júliusi időpontban elmarad a Székesfehérvár Rally. Akkor még hivatalosan csak halasztásról számoltak be a szervezők, ám a tegnap közzétett közlemény szerint idén nem kerül megrendezésre a futam.
A Székesfehérvár Rally elmarad, a Zemplén Rally-val zárul az idei bajnokság
A közleményben továbbá rögzítik, hogy a pletykákkal ellentétben meg lesz tartva idén a Zemplén Rally, amely a bajnokság záró fordulója lesz november 7-9. között.