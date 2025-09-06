2 órája
Arany pillanatok Fehérváron: Megható találkozó 50 év után
Nem semmi! A Béke Téri Általános Iskola 1975-ben végzett 8/c osztályának 50 éves osztálytalálkozóját tartották a Bányató Étteremben. A meghitt székesfehérvári eseményen sokan 50 év után találkoztak újra, ami felejthetetlen, megható pillanatokat eredményezett.
A 36 fős osztályból 23-an jöttek el a székesfehérvári osztálytalálkozóra. A vacsorával egybekötött esemény fénypontja Irénke néni köszöntése volt. Az ex-diákok hálájuk jeléül csokoládéval és egy emlékkönyvvel lepték meg egykori osztályfőnöküket, akinek a Béke Téri Általános Iskola 75-ben végzett osztálya volt az első osztályfőnökként. Az emlékkönyvet egyébként, amiben összegyűjtött régi elfeledett sztorik, csínytevések is találhatóak, valamennyi érintett, osztálytárs, volt tanár megkapott, vagy még fog kapni.
A találkozó szervezője, a fehérvári közéletben is ismert Farnady Judit elmondta, hogy az esemény előtt meglátogatták egyik osztálytársukat, aki jelenleg egy idősek otthonában él.
Próbáltuk neki felidézni a régi időket, beszélni azokról, akikről tudtunk. Láthatóan nagyon örül nekünk
– nyilatkozta.
Judit egy megható történetet is megosztott. A diákok már gyermekként is mennyire kiálltak frissen végzett osztályfőnökük, Irénke néni mellett, akit eredetileg nem akartak kijelölni az osztályuk mellé:
Nagyon összetartó csapat voltunk. Addig csináltuk, amíg végül ő lett az osztályfőnökünk. Ő igazán kedves volt mindig, ami akkoriban ritka volt, hiszen a tanárok inkább szigorúak voltak
– emlékezett vissza.