Sok régi emlék

2 órája

Arany pillanatok Fehérváron: Megható találkozó 50 év után

Címkék#emlékkönyv#osztályfőnök#Béke Téri Általános Iskola#Székesfehérvár#csokoládé#osztálytalálkozó

Nem semmi! A Béke Téri Általános Iskola 1975-ben végzett 8/c osztályának 50 éves osztálytalálkozóját tartották a Bányató Étteremben. A meghitt székesfehérvári eseményen sokan 50 év után találkoztak újra, ami felejthetetlen, megható pillanatokat eredményezett.

Kecskés Zoltán

​A 36 fős osztályból 23-an jöttek el a székesfehérvári osztálytalálkozóra. A vacsorával egybekötött esemény fénypontja Irénke néni köszöntése volt. Az ex-diákok hálájuk jeléül csokoládéval és egy emlékkönyvvel lepték meg egykori osztályfőnöküket, akinek a Béke Téri Általános Iskola 75-ben végzett osztálya volt az első osztályfőnökként. Az emlékkönyvet egyébként, amiben összegyűjtött régi elfeledett sztorik, csínytevések is találhatóak, valamennyi érintett, osztálytárs, volt tanár megkapott, vagy még fog kapni.

Sok régi emlék elevenedett fel az 50 éves székesfehérvári osztálytalálkozón. Arany- és megható pillanatokból pedig nem volt hiány.
Fotó: Fehér Gábor
Fotó: Fehér Gábor

​A találkozó szervezője, a fehérvári közéletben is ismert Farnady Judit elmondta, hogy az esemény előtt meglátogatták egyik osztálytársukat, aki jelenleg egy idősek otthonában él.

Próbáltuk neki felidézni a régi időket, beszélni azokról, akikről tudtunk. Láthatóan nagyon örül nekünk

 – nyilatkozta.

​Judit egy megható történetet is megosztott. A diákok már gyermekként is mennyire kiálltak frissen végzett osztályfőnökük, Irénke néni mellett, akit eredetileg nem akartak kijelölni az osztályuk mellé:

Nagyon összetartó csapat voltunk. Addig csináltuk, amíg végül ő lett az osztályfőnökünk. Ő igazán kedves volt mindig, ami akkoriban ritka volt, hiszen a tanárok inkább szigorúak voltak 

– emlékezett vissza.

 

