Figyelem! Lezárnak egy fontos parkolót Székesfehérváron

A Városgondnokság tájékoztatása szerint a területen kaszálást és egyéb feladatokat végeznek. A székesfehérvári Alba plaza melletti murvás parkoló lezárása szeptember 7-én, vasárnap 22:00 órától egészen 2025. szeptember 9-én, kedden 14:00 óráig tart. Mivel a munkálatok a hétköznapokat is érintik, a Városgondnokság kéri a közlekedőket, hogy a megjelölt időszakban ne parkoljanak a területen.

A székesfehérvári murvás parkoló lezárásra kerül.

Fotó: / Forrás: Városgondnokság