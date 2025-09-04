Parkolás
42 perce
Figyelem! Lezárnak egy fontos parkolót Székesfehérváron
Erről jobb ha tudnak az ingázók és a fehérváriak! A Halász-Selyem utcák közötti székesfehérvári murvás parkoló ideiglenes lezárására kerül sor, karbantartási munkálatok miatt.
A Városgondnokság tájékoztatása szerint a területen kaszálást és egyéb feladatokat végeznek. A székesfehérvári Alba plaza melletti murvás parkoló lezárása szeptember 7-én, vasárnap 22:00 órától egészen 2025. szeptember 9-én, kedden 14:00 óráig tart. Mivel a munkálatok a hétköznapokat is érintik, a Városgondnokság kéri a közlekedőket, hogy a megjelölt időszakban ne parkoljanak a területen.
