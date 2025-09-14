szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Kultúra

40 perce

Így ünnepelték a Magyar Dal Napját Székesfehérváron (galéria)

#123-as Rock Klub#Faragó Péter#hungarikum#Magyar dal napja#gitáros#Székesfehérvár

​Presser Gábor ötlete nyomán másfél évtizede ünnepeljük a Magyar Dal Napját, minden évben szeptember második vasárnapjához közeli időpontban. A kezdeményezés célja a magyar zene népszerűsítése és a helyi zenekarok, előadók bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. Így van ezzel Székesfehérváron immár harmadik éve Faragó Péter gitáros és dalszerző is, aki 123-as Rock Klub tulajdonosaként szervezi ezt a különleges alkalmat, otthont adva az eseménynek.

Kecskés Zoltán
Így ünnepelték a Magyar Dal Napját Székesfehérváron (galéria)

Suhajda Attila - Klein Kati duó nyitotta meg a fellépők sorát a Palotai úti zenetérben.

Fotó: Fehér Gábor

​A székesfehérvári Palotai úti zenetérben vasárnap 12 fellépő lépett színpadra a Magyar Dal Napja apropóján. A délutáni programot a Suhajda Attila - Klein Kati duó nyitotta meg, majd Bednár András, valamint a Hungarikum és Lohonyai - Nagy Duó is fellépett az érdeklődők örömére. Az eseményt szervező Faragó Péter gitáros, dalszerző a FEOL-nak elmondta, hogy a Rock Klubban megrendezett esemény lehetőséget ad az amatőr, félprofi és profi zenészeknek is a bemutatkozásra, ahol nyitott és értő fülekre találnak szerzeményeik.  

Presser Gábor ötlete nyomán másfél évtizede ünnepeljük a Magyar Dal Napját. Székesfehérváron is él a hagyomány.
Immáron harmadik éve ad otthont a Magyar Dal Napjának a 123-as Rock Klub Székesfehérváron.
Fotó: Fehér Gábor

​Faragó Péter hangsúlyozta, hogy  a 123-as Rock Klub egy családi vállalkozás, amelyben a felesége, a fia és ő maga is részt vesz. Mint megtudtuk, Péter maga is aktívan zenél, innen ered a zene szeretete. Vasárnap a Quart Time Lovers formációban lépett fel. Mint mondta, a klubban rendszeresek az élő zenés estek, amelyek becsületkasszásak, általában péntektől vasárnapig vannak estjeik. 

Presser Gábor ötlete nyomán másfél évtizede ünnepeljük a Magyar Dal Napját. Székesfehérváron is él a hagyomány.
Faragó Péter gitáros, dalszerző beszélt erről a különleges kezdeményezésről.
Fotó: Fehér Gábor

Galéria a képre kattintva

Magyar Dal Napja a 123-as Rock Klubban

Fotók: Fehér Gábor / FMH

 

 

