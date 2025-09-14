Így ünnepelték a Magyar Dal Napját Székesfehérváron (galéria)

​A székesfehérvári Palotai úti zenetérben vasárnap 12 fellépő lépett színpadra a Magyar Dal Napja apropóján. A délutáni programot a Suhajda Attila - Klein Kati duó nyitotta meg, majd Bednár András, valamint a Hungarikum és Lohonyai - Nagy Duó is fellépett az érdeklődők örömére. Az eseményt szervező Faragó Péter gitáros, dalszerző a FEOL-nak elmondta, hogy a Rock Klubban megrendezett esemény lehetőséget ad az amatőr, félprofi és profi zenészeknek is a bemutatkozásra, ahol nyitott és értő fülekre találnak szerzeményeik.

Immáron harmadik éve ad otthont a Magyar Dal Napjának a 123-as Rock Klub Székesfehérváron.

Fotó: Fehér Gábor

​Faragó Péter hangsúlyozta, hogy a 123-as Rock Klub egy családi vállalkozás, amelyben a felesége, a fia és ő maga is részt vesz. Mint megtudtuk, Péter maga is aktívan zenél, innen ered a zene szeretete. Vasárnap a Quart Time Lovers formációban lépett fel. Mint mondta, a klubban rendszeresek az élő zenés estek, amelyek becsületkasszásak, általában péntektől vasárnapig vannak estjeik.

Faragó Péter gitáros, dalszerző beszélt erről a különleges kezdeményezésről.

Fotó: Fehér Gábor

Galéria a képre kattintva