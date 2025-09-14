2 órája
Így ünnepelték a Magyar Dal Napját Székesfehérváron (galéria)
Presser Gábor ötlete nyomán másfél évtizede ünnepeljük a Magyar Dal Napját, minden évben szeptember második vasárnapjához közeli időpontban. A kezdeményezés célja a magyar zene népszerűsítése és a helyi zenekarok, előadók bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása. Így van ezzel Székesfehérváron immár harmadik éve Faragó Péter gitáros és dalszerző is, aki 123-as Rock Klub tulajdonosaként szervezi ezt a különleges alkalmat, otthont adva az eseménynek.
Suhajda Attila - Klein Kati duó nyitotta meg a fellépők sorát a Palotai úti zenetérben.
Fotó: Fehér Gábor
A székesfehérvári Palotai úti zenetérben vasárnap 12 fellépő lépett színpadra a Magyar Dal Napja apropóján. A délutáni programot a Suhajda Attila - Klein Kati duó nyitotta meg, majd Bednár András, valamint a Hungarikum és Lohonyai - Nagy Duó is fellépett az érdeklődők örömére. Az eseményt szervező Faragó Péter gitáros, dalszerző a FEOL-nak elmondta, hogy a Rock Klubban megrendezett esemény lehetőséget ad az amatőr, félprofi és profi zenészeknek is a bemutatkozásra, ahol nyitott és értő fülekre találnak szerzeményeik.
Faragó Péter hangsúlyozta, hogy a 123-as Rock Klub egy családi vállalkozás, amelyben a felesége, a fia és ő maga is részt vesz. Mint megtudtuk, Péter maga is aktívan zenél, innen ered a zene szeretete. Vasárnap a Quart Time Lovers formációban lépett fel. Mint mondta, a klubban rendszeresek az élő zenés estek, amelyek becsületkasszásak, általában péntektől vasárnapig vannak estjeik.
Magyar Dal Napja a 123-as Rock KlubbanFotók: Fehér Gábor / FMH