Élménydús program

1 órája

Tánc, zene és családi forgatag Fehérváron (galéria)

​Helyi közösségek és családok apraja-nagyja gyűlt össze szombat délután a Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban, hogy a hagyományokat követve méltó módon megünnepeljék a Szent Mihály-napot. A Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ és Szontaghné Kovács Erika, a városrész önkormányzati képviselője által szervezett program valódi élménydús délutánt kínált minden érdeklődőnek.

Tánc, zene és családi forgatag Fehérváron (galéria)

A gyerekek szívesen próbálták ki a mobil kalandparkot.

Fotó: Fehér Gábor

​A rendezvényen a gyermek- és szórakoztatóprogramok kapták a főszerepet. A legkisebbektől a nagyobbakig mindenki megtalálta a neki való kikapcsolódást: mobil kalandpark, gokartpálya, légvár és a népszerű Lego játszó várták a székesfehérvári családokat. 

Helyi közösségek és családok apraja-nagyja gyűlt össze szombat délután a székesfehérvári Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban,
Családok apraja-nagyja gyűlt össze szombat délután a székesfehérvári Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban. Színpadi produkciók is színesítették a programot.
Fotó: KZ

Emellett a kézműveskedni vágyók ólomöntéssel, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetoválással, arcfestéssel és hajfonással tölthették az időt. A felnőtteket a helyi kézművesek vására és a látványos színpadi produkciók szórakoztatták Szent Mihály-nap alkalmából.

(Galéria a képre kattintva!)

Szent Mihály-napot ünnepeltek Székesfehérváron

Fotók: Fehér Gábor

Székesfehérvár: színvonalas produkciók, rekeszizmok is munkában

​A kultúrudvar színpadán egész délután zajlott a műsor. Elsőként a Vörösmarty Mihály Általános Iskola Farkasvermi Úti Tagiskolája nyitotta meg a programot énekekkel, népi játékokkal és mondókákkal, megalapozva az ünnepi hangulatot. ​Ezt követően a Felicita KTSE növendékei mutatták be tehetségüket, majd a Szárazréti Nyugdíjasklub Fürge Lábak Tánccsoportjának bemutatója, valamint egy lendületes mazsorett show következett. A napot a Boyongó együttes zenés műsora, majd Elek Péter stand-upos előadása zárta, amely garantáltan megnevettette a közönséget. A nagysikerű rendezvényen tiszteletét tette Vargha Tamás országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszterhelyettes is. 

