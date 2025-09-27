Tánc, zene és családi forgatag Fehérváron (galéria)

​A rendezvényen a gyermek- és szórakoztatóprogramok kapták a főszerepet. A legkisebbektől a nagyobbakig mindenki megtalálta a neki való kikapcsolódást: mobil kalandpark, gokartpálya, légvár és a népszerű Lego játszó várták a székesfehérvári családokat.

Családok apraja-nagyja gyűlt össze szombat délután a székesfehérvári Feketehegy-Szárazréti Kultúrudvarban. Színpadi produkciók is színesítették a programot.

Emellett a kézműveskedni vágyók ólomöntéssel, kézműves foglalkozásokkal, csillámtetoválással, arcfestéssel és hajfonással tölthették az időt. A felnőtteket a helyi kézművesek vására és a látványos színpadi produkciók szórakoztatták Szent Mihály-nap alkalmából.

