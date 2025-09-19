46 perce
Döntéshullám Fehérváron: több fontos kérdésben is szavaztak (galéria)
A királyok városának képviselő-testülete rendkívüli közgyűlésen ült össze pénteken, hogy 17 napirendi pontról döntsön. A székesfehérvári találkozó elején a képviselők egyperces néma főhajtással tisztelegtek a nemrégiben elhunyt Kovács György címzetes igazgató emléke előtt.
A pénteki rendkívüli ülésnapon több jelentős döntést is hoztak. A székesfehérvári közgyűlés elfogadta a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP). A program célja – az önkormányzati tájékoztató szerint –, hogy 2030-ra a város 40%-kal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátását a 2019-es szinthez képest. A város sportéletét érintően kiderült, egy 600 méter hosszú, rekortán borítású futópálya és egy több mint 100 méteres bringás pumpapálya épülhet majd a Bébic utcai Szabadidőparkban a kormányzat által kiírt Országos Futópálya-építési Program és az Országos Bringapark Program sikeres pályázatának köszönhetően.
A közgyűlés döntött egy közös szándéknyilatkozat aláírásáról is, így Székesfehérvár új testvérvárosi kapcsolatot létesíthet az olaszországi Udine városával. Ez a kapcsolat lehetőséget teremthet a kulturális és gazdasági együttműködésekre. Némi vita alakult ki egy vizes játszótér tervezett helyszíne körül. Sándor Barbara, a Fehérvárért Közösen képviselője azt javasolta, hogy a játszótér a Csónakázó-tó mellé települjön. A képviselők többsége azonban higiéniai megfontolásokból úgy döntött, hogy a fejlesztéseket a városi strandon valósítják meg. Mint azt Molnár Tamás, a Fidesz székesfehérvári frakcióvezetője elmondta, idén nyáron több mint 37 ezren vettek igénybe a strandot, ami igazolja a helyszín népszerűségét és alkalmasságát.
(Galéria a képre kattintva!)
Rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár: több fontos döntés születettFotók: Nagy Norbert
Megkezdődik a Videoton eladása Székesfehérváron
Ahogy korábban részletesebben is beszámoltunk, zárt ülésen döntöttek a Videoton értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról is. Ezzel rövidesen több fordulós kiválasztási folyamat kezdődhet. Ahogy Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a fehérvári sajtónak kiemelte, több hazai és külföldi érdeklődő is van. Bízik benne, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és hamarosan megtalálják a Videoton új tulajdonosát.
A Videoton sorsa eldőlt: új tulajdonos a láthatáron (képgalériával)