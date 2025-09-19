szeptember 19., péntek

Rendkívüli közgyűlés

46 perce

Döntéshullám Fehérváron: több fontos kérdésben is szavaztak (galéria)

Címkék#Országos Bringapark Program#pumpapálya#Cser-Palkovics András#pályázat#Székesfehérvár#futópálya

​A királyok városának képviselő-testülete rendkívüli közgyűlésen ült össze pénteken, hogy 17 napirendi pontról döntsön. A székesfehérvári találkozó elején a képviselők egyperces néma főhajtással tisztelegtek a nemrégiben elhunyt Kovács György címzetes igazgató emléke előtt.

Feol.hu

​A pénteki rendkívüli ülésnapon több jelentős döntést is hoztak. A székesfehérvári közgyűlés elfogadta a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP). A program célja – az önkormányzati tájékoztató szerint –,  hogy 2030-ra a város 40%-kal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátását a 2019-es szinthez képest. A város sportéletét érintően kiderült, egy 600 méter hosszú, rekortán borítású futópálya és egy több mint 100 méteres bringás pumpapálya épülhet majd a Bébic utcai Szabadidőparkban a kormányzat által kiírt Országos Futópálya-építési Program és az Országos Bringapark Program sikeres pályázatának köszönhetően.

​Székesfehérvár képviselő-testülete rendkívüli közgyűlésen ült össze pénteken, több jövőt meghatározó kérdésekben is döntöttek, köztük a Videotonról is.
Több jövőt meghatározó kérdésekben is döntöttek a képviselők Székesfehérváron.
Fotó: Nagy Norbert

A közgyűlés döntött egy közös szándéknyilatkozat aláírásáról is, így ​Székesfehérvár új testvérvárosi kapcsolatot létesíthet az olaszországi Udine városával. Ez a kapcsolat lehetőséget teremthet a kulturális és gazdasági együttműködésekre. Némi vita alakult ki egy vizes játszótér tervezett helyszíne körül. Sándor Barbara, a Fehérvárért Közösen képviselője azt javasolta, hogy a játszótér a Csónakázó-tó mellé települjön. A képviselők többsége azonban higiéniai megfontolásokból úgy döntött, hogy a fejlesztéseket a városi strandon valósítják meg. Mint azt Molnár Tamás, a Fidesz székesfehérvári frakcióvezetője elmondta, idén nyáron több mint 37 ezren vettek igénybe a strandot, ami igazolja a helyszín népszerűségét és alkalmasságát.

(Galéria a képre kattintva!)

Rendkívüli közgyűlést tartott Székesfehérvár: több fontos döntés született

Fotók: Nagy Norbert

Megkezdődik a Videoton eladása Székesfehérváron

Ahogy korábban részletesebben is beszámoltunk, zárt ülésen döntöttek a Videoton értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról is. Ezzel rövidesen több fordulós kiválasztási folyamat kezdődhet. Ahogy Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a fehérvári sajtónak kiemelte, több hazai és külföldi érdeklődő is van.  Bízik benne, hogy sikeres és eredményes lesz a pályázat, és hamarosan megtalálják a Videoton új tulajdonosát.  

 

