Döntéshullám Fehérváron: több fontos kérdésben is szavaztak (galéria)

​A pénteki rendkívüli ülésnapon több jelentős döntést is hoztak. A székesfehérvári közgyűlés elfogadta a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet (SECAP). A program célja – az önkormányzati tájékoztató szerint –, hogy 2030-ra a város 40%-kal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátását a 2019-es szinthez képest. A város sportéletét érintően kiderült, egy 600 méter hosszú, rekortán borítású futópálya és egy több mint 100 méteres bringás pumpapálya épülhet majd a Bébic utcai Szabadidőparkban a kormányzat által kiírt Országos Futópálya-építési Program és az Országos Bringapark Program sikeres pályázatának köszönhetően.

Több jövőt meghatározó kérdésekben is döntöttek a képviselők Székesfehérváron.

Fotó: Nagy Norbert

A közgyűlés döntött egy közös szándéknyilatkozat aláírásáról is, így ​Székesfehérvár új testvérvárosi kapcsolatot létesíthet az olaszországi Udine városával. Ez a kapcsolat lehetőséget teremthet a kulturális és gazdasági együttműködésekre. Némi vita alakult ki egy vizes játszótér tervezett helyszíne körül. Sándor Barbara, a Fehérvárért Közösen képviselője azt javasolta, hogy a játszótér a Csónakázó-tó mellé települjön. A képviselők többsége azonban higiéniai megfontolásokból úgy döntött, hogy a fejlesztéseket a városi strandon valósítják meg. Mint azt Molnár Tamás, a Fidesz székesfehérvári frakcióvezetője elmondta, idén nyáron több mint 37 ezren vettek igénybe a strandot, ami igazolja a helyszín népszerűségét és alkalmasságát.

