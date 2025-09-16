Újabb ingyenes sportolási lehetőség Székesfehérváron

Fontos bejelentést tett hivatalos oldalán Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, s bár ez nem akkora hír, mint a Pamkutya koncert, az biztos, hogy a székesfehérváriak így is örülni fognak annak, hogy újabb ingyenes sportolási lehetőséget kapnak. A város első embere arról számolt be, hogy a Halesz parkban egy új, versenyméretű félpályát építenek fel a kosárlabda szerelmeseinek kedvezve ezzel.

Új sportpálya épül Székesfehérváron

Forrás: szekesfehervar.hu

Ingyenes sportolási lehetőség Székesfehérváron

Az építkezés a hét közepén indul majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) Szabadtéri Pályák Kihelyezési Programja keretében – írja a szekesfehervar.hu-n megjelent közlemény. A program célja, hogy a kosárlabdát népszerűsítse, azon belül is a 3x3-as szakágat. A munkálatok során a meglévő füves focipálya helyére kerül majd a speciális burkolatú pálya, amely 17,5x14,5 méteres, szabályos kosárlabda-félpálya készül majd el. Mint az a közleményből kiderül, a jelenlegi rossz állapotú dobálópályát a kisméretű palánkkal elbontják. Az új kosárlabdapálya mellett két új, mini grundkaput is telepítenk majd, így a labdarúgás szerelmeseinek sincs oka a szomorkodásra.

A közleményből kiderül az is, hogy a Halesz ligetben zajló építkezés befejezése október végére várható.

Székesfehérvár kiemelkedő a 3x3-as kosárlabdázásban is, hiszen női vonalon Laufer Gabriella a válogatottal nem rég Európa-bajnokságon járt, míg Dávid Mia az U21-es nemzeti csapatban is ott van, valamint az Universiade-n is képviselte a koronázóvárost.