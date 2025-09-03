Székesfehérvár hírességei meghódítják a világot – 10 ember, akire mindenki büszke lehet

Székesfehérvár hírességei különböző területeken váltak sikeressé. Az egyik legismertebb közülük Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool középpályásaként ragyog. Székesfehérvár hírességei különböző területeken váltak sikeressé. Az egyik legismertebb közülük Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool középpályásaként ragyog. Mellette a város olyan színészeket, költőket, építészt, szobrászt is adott az országnak és a világnak. Mi most 10-t sorolunk fel, akikre minden fehérvári büszke lehet.

Székesfehérvár hírességei között naná, hogy ott van a Liverpool és a magyar válogatott sztárja, Szoboszlai Dominik is

Forrás: Getty Images

Székesfehérvár hírességei hódítják meg a világot! - focisták, színészek, írók és zenészek, íme a székesfehérvári hírességek listája:

1. Szoboszlai Dominik – a fehérvári futballcsoda

A magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool középpályása Székesfehérváron született 2000-ben. Gyerekkora óta minden a futball körül forgott: édesapja, Szoboszlai Zsolt külön edzéseket tartott neki, sőt, mesélik, hogy nem egyszer a szomszéd kertjében is gyakoroltak, csak hogy több időt tölthessen labdával a lábán.

Dominik mindig hitt abban, hogy a királyok városából is el lehet jutni a futballvilág tetejére. Amikor 2023-ban a Liverpool szerződtette, a világ legdrágább magyar játékosa lett – és az első, aki a Premier League egyik legnagyobb klubjában alapemberként szerepel olyannyira, hogy a minap bomba büntetővel örvendeztette meg a drukkereket.

2. Várkonyi András – Vili bácsi a Barátok köztből

1948-ban született Székesfehérváron, és évtizedek óta ismert és szeretett színész. A legtöbben a Barátok közt sorozatból ismerik, ahol Vili bácsi karakterét alakította több mint húsz éven át. Emellett szinkronszínészként is maradandót alkotott: hangját olyan filmekben hallhattuk, mint a Harry Potter vagy a Shrek.

3. Rónay Jácint – a tudós pap

Székesfehérváron született 1814-ben, bencés szerzetes, irodalomtörténész és politikus volt. Nevéhez fűződik az egyik első magyar nyelvű bemutatása Darwin evolúciós elméletének, ami a 19. században komoly vitákat váltott ki. A tudomány és a vallás közötti párbeszéd úttörője lett, aki szülővárosából indult a tudományos világ felé.