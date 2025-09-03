2 órája
Székesfehérvár hírességei meghódítják a világot – 10 ember, akire mindenki büszke lehet
A királyok városa mindig is a tehetségek bölcsője volt. Székesfehérvár hírességei között találunk futballistát, színészt, költőt, építészt, üzletembert és tudóst is. Mindannyian más területen értek el sikereket, de közös bennük, hogy innen indultak a nagyvilág felé,
Székesfehérvár hírességei különböző területeken váltak sikeressé. Az egyik legismertebb közülük Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool középpályásaként ragyog. Székesfehérvár hírességei különböző területeken váltak sikeressé. Az egyik legismertebb közülük Szoboszlai Dominik, aki a Liverpool középpályásaként ragyog. Mellette a város olyan színészeket, költőket, építészt, szobrászt is adott az országnak és a világnak. Mi most 10-t sorolunk fel, akikre minden fehérvári büszke lehet.
Székesfehérvár hírességei hódítják meg a világot! - focisták, színészek, írók és zenészek, íme a székesfehérvári hírességek listája:
1. Szoboszlai Dominik – a fehérvári futballcsoda
A magyar válogatott csapatkapitánya és a Liverpool középpályása Székesfehérváron született 2000-ben. Gyerekkora óta minden a futball körül forgott: édesapja, Szoboszlai Zsolt külön edzéseket tartott neki, sőt, mesélik, hogy nem egyszer a szomszéd kertjében is gyakoroltak, csak hogy több időt tölthessen labdával a lábán.
Dominik mindig hitt abban, hogy a királyok városából is el lehet jutni a futballvilág tetejére. Amikor 2023-ban a Liverpool szerződtette, a világ legdrágább magyar játékosa lett – és az első, aki a Premier League egyik legnagyobb klubjában alapemberként szerepel olyannyira, hogy a minap bomba büntetővel örvendeztette meg a drukkereket.
2. Várkonyi András – Vili bácsi a Barátok köztből
1948-ban született Székesfehérváron, és évtizedek óta ismert és szeretett színész. A legtöbben a Barátok közt sorozatból ismerik, ahol Vili bácsi karakterét alakította több mint húsz éven át. Emellett szinkronszínészként is maradandót alkotott: hangját olyan filmekben hallhattuk, mint a Harry Potter vagy a Shrek.
3. Rónay Jácint – a tudós pap
Székesfehérváron született 1814-ben, bencés szerzetes, irodalomtörténész és politikus volt. Nevéhez fűződik az egyik első magyar nyelvű bemutatása Darwin evolúciós elméletének, ami a 19. században komoly vitákat váltott ki. A tudomány és a vallás közötti párbeszéd úttörője lett, aki szülővárosából indult a tudományos világ felé.
4. Bory Jenő – a várépítő szobrász
1879-ben született Székesfehérváron, és neve örökre összeforrt a város egyik legkülönlegesebb látványosságával: a Bory-várral. Nemcsak megálmodta, hanem feleségével együtt saját kezével építette fel a „szerelmi várat”, amelyet a hűség és a kitartás jelképeként tartanak számon. Szobrászként és építészként is elismerték, de a fehérváriak számára elsősorban a Bory-vár őrzi emlékét.
5. Ybl Miklós – a nagy építész
A 19. század egyik legnagyobb magyar építésze, Székesfehérváron született 1814-ben. Olyan ikonikus épületek fűződnek a nevéhez, mint a budapesti Operaház vagy a Szent István-bazilika. Munkásságát nemcsak Magyarországon, hanem Európában is elismerték. Ma Ybl-díjjal tüntetik ki a legjobb magyar építészeket – ezzel is tisztelegve előtte.
6. Szekfű Gyula – a történész
1883-ban született Székesfehérváron, és a magyar történettudomány egyik legnagyobb alakjaként tartják számon. Több korszakos hatású művet írt, amelyek hosszú időre meghatározták a hazai történetírást. Érdekesség, hogy fiatalkorában maga is aktívan részt vett a fehérvári kulturális életben, később pedig a magyar szellemi elit meghatározó alakja lett.
7. George Lang – a New York-i vendéglátós legenda
Eredeti nevén Láng György, 1924-ben született Székesfehérváron. A második világháború után az Egyesült Államokba emigrált, ahol legendás vendéglátóként vált ismertté. New Yorkban saját éttermeket vezetett, amelyekbe színészek, zenészek és politikusok jártak. Magyar gyökereit sosem tagadta meg: amerikai karrierje során is büszkén beszélt székesfehérvári gyermekkoráról.
8. Pilinszky János – a költőóriás
1921-ben született Székesfehérváron, és a 20. századi magyar költészet egyik legjelentősebb alakja lett. Verseiben a háború borzalmait, az emberi lét drámáját és a hit kérdéseit dolgozta fel. Művei – mint az Apokrif – máig alapművek, amelyek túlmutatnak a magyar irodalom határain. Székesfehérvár egyik legnagyobb szellemi öröksége az ő alakja.
9. Vörösmarty Mihály – a költő, aki fehérvári diák volt
Bár Kápolnásnyéken született, fiatalkorának meghatározó éveit Székesfehérváron töltötte diákéveiben. Itt bontakozott ki költői tehetsége, amely később a magyar romantika egyik legnagyobb alakjává tette. Az a Vörösmarty, akinek nevét ma terek, utcák és színházak viselik, Fehérváron kapott először szárnyakat.
10. Fejér György – a történelmi múlt kutatója
Székesfehérváron született 1766-ban, és a magyar történetírás egyik nagy alakja. Fő műve a Codex diplomaticus Hungariae, amely hatalmas forrásgyűjtemény a magyar középkorból. E munkájával nemcsak itthon, hanem nemzetközi szinten is elismert történész lett. A városban több intézmény is őrzi nevét.
Hogy miért különleges Székesfehérvár hírességeinek sora?
- a város évszázadok óta kulturális központ, ahol mindig pezseg a művészeti élet
- a sportban az egyik legerősebb magyar utánpótlás-bázis működik itt
- híres iskolák és szellemi műhelyek segítették a tehetségek kibontakozását
- sokszínű személyiségek indultak innen: futballisták, színészek, költők, üzletemberek és tudósok
Lehet, hogy ma még csak egy fehérvári iskolaudvaron bontogatja szárnyait az a fiatal, aki holnap már a Székesfehérvár hírességei közé tartozik majd.