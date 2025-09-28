Trópusi hangulat Fehérváron: Bobó, a filmcsillag is feltűnt (galéria, videó)

​A kétnapos jubileumi hétvégén, szombaton és vasárnap is családok tették tiszteletüket a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületének 30. kiállítását. Összesen 26 tenyésztő hozta el éves munkájának legszebb eredményeit, bemutatva díszmadarak százait.

Östör Annamária, Székesfehérvár Egészségügyi- és Sporttanácsnoka is ellátogatott szeretteivel a jubileumi kiállításra.

Fotó: Fehér Gábor

Trópusi hangulat Székesfehérváron

Nem csak pintyek, kanárik és papagájok, de olyan egzotikus vendégek is, mint a törékeny gyémántgalambok is érkeztek. A madárritkaságok mellett a szervezők gondoskodtak a családi programokról: volt kisállat-simogató a legkisebbeknek, arcfestés, sőt óráskígyó is.

(Galéria a képre kattintva!)