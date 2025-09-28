40 perce
Trópusi hangulat Fehérváron: Bobó, a filmcsillag is feltűnt (galéria, videó)
Micsoda mérföldkő! Ünnepelt a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete, akik a hétvégén tartották mérföldkőnek számító, jubileumi kiállításukat. A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház igazi, színes menedékké változott, ahol a természet csodái tündököltek.
Különleges lakók költöztek a székesfehérvári VOKE-ba.
Fotó: Fehér Gábor
A kétnapos jubileumi hétvégén, szombaton és vasárnap is családok tették tiszteletüket a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületének 30. kiállítását. Összesen 26 tenyésztő hozta el éves munkájának legszebb eredményeit, bemutatva díszmadarak százait.
Trópusi hangulat Székesfehérváron
Nem csak pintyek, kanárik és papagájok, de olyan egzotikus vendégek is, mint a törékeny gyémántgalambok is érkeztek. A madárritkaságok mellett a szervezők gondoskodtak a családi programokról: volt kisállat-simogató a legkisebbeknek, arcfestés, sőt óráskígyó is.
Trópusi hangulat SzékesfehérváronFotók: Fehér Gábor
Nem beszélve egy különleges „hírességről", aki emelte az esemény színvonalát. A kiállítás abszolút sztárja a sárga-kék ara papagáj volt, aki 2017 óta számos film- és reklámprodukcióban szerepelt. Példaként említhetjük a Samsung, vagy a Príma áruház reklámfilmjét, de a leírás alapján a Drága örökösök című sorozatban is.