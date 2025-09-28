szeptember 28., vasárnap

Jubileum

40 perce

Trópusi hangulat Fehérváron: Bobó, a filmcsillag is feltűnt (galéria, videó)

Címkék#díszmadár#reklámfilm#Príma áruház#Drága örökösök#papagáj#Székesfehérvár

​Micsoda mérföldkő! Ünnepelt a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete, akik a hétvégén tartották mérföldkőnek számító, jubileumi kiállításukat. A VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Ház igazi, színes menedékké változott, ahol a természet csodái tündököltek.

Feol.hu
Különleges lakók költöztek a székesfehérvári VOKE-ba.

Fotó: Fehér Gábor

​A kétnapos jubileumi hétvégén, szombaton és vasárnap is családok tették tiszteletüket  a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületének 30. kiállítását. Összesen 26 tenyésztő hozta el éves munkájának legszebb eredményeit, bemutatva díszmadarak százait. 

Színes menedékké változott a székesfehérvári VOKE az ünnepi alkalomra. Pintyek, kanárik, galambok és Bobó, a filmcsillag is feltűnt.
Östör Annamária, Székesfehérvár Egészségügyi- és Sporttanácsnoka is ellátogatott szeretteivel a jubileumi kiállításra.
Fotó: Fehér Gábor

Trópusi hangulat Székesfehérváron

Nem csak pintyek, kanárik és papagájok, de olyan egzotikus vendégek is, mint a törékeny gyémántgalambok is érkeztek. A madárritkaságok mellett a szervezők gondoskodtak a családi programokról: volt kisállat-simogató a legkisebbeknek, arcfestés, sőt óráskígyó is. 

 (Galéria a képre kattintva!)

Trópusi hangulat Székesfehérváron

Fotók: Fehér Gábor

Nem beszélve egy különleges „hírességről", aki emelte az esemény színvonalát. ​A kiállítás abszolút sztárja a sárga-kék ara papagáj volt, aki 2017 óta számos film- és reklámprodukcióban szerepelt. Példaként említhetjük a Samsung, vagy a Príma áruház reklámfilmjét, de a leírás alapján a Drága örökösök című sorozatban is.

