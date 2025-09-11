szeptember 11., csütörtök

Fakivágás

1 órája

Rejtett veszély a belvárosnál: ezért kell kivágni ezt a fát Székesfehérváron

Figyelem, Fehérvár! A Városgondnokság munkatársai a héten egy veszélyessé vált bálványfa kivágásáról döntöttek. A beavatkozás célja a balesetek megelőzése székesfehérvári szakaszon.

Feol.hu

Bejegyzésükben arról írnak, hogy a fa, amely egy invazív növényfaj, balesetveszélyessé vált a Halász utcában : rásimult egy közeli villanyoszlopra és egy szerelőaknára. ​A munkálatok várhatóan péntek délelőtti órákban zajlanak, a székesfehérvári Városgondnokság pedig arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel járjanak el az érintett útszakaszon fakivágás miatt.

A Halász utcában kell eltávolítani egy bálványfát Székesfehérváron.
Forrás: Városgondnokság/Facebook

Egyéb hírek, amelyek érintik a székesfehérváriakat

Korábban írtunk egy kiváló összefogásról, amikor az önkéntesek szorgos munkája gyümölcseként ma is szépen zöldellenek a palotavárosi tavak fái.

 

