Rejtett veszély a belvárosnál: ezért kell kivágni ezt a fát Székesfehérváron

Bejegyzésükben arról írnak, hogy a fa, amely egy invazív növényfaj, balesetveszélyessé vált a Halász utcában : rásimult egy közeli villanyoszlopra és egy szerelőaknára. ​A munkálatok várhatóan péntek délelőtti órákban zajlanak, a székesfehérvári Városgondnokság pedig arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel járjanak el az érintett útszakaszon fakivágás miatt.

A Halász utcában kell eltávolítani egy bálványfát Székesfehérváron.

Forrás: Városgondnokság/Facebook

