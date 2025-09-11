56 perce
Rejtett veszély a belvárosnál: ezért kell kivágni ezt a fát Székesfehérváron
Figyelem, Fehérvár! A Városgondnokság munkatársai a héten egy veszélyessé vált bálványfa kivágásáról döntöttek. A beavatkozás célja a balesetek megelőzése székesfehérvári szakaszon.
Bejegyzésükben arról írnak, hogy a fa, amely egy invazív növényfaj, balesetveszélyessé vált a Halász utcában : rásimult egy közeli villanyoszlopra és egy szerelőaknára. A munkálatok várhatóan péntek délelőtti órákban zajlanak, a székesfehérvári Városgondnokság pedig arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel járjanak el az érintett útszakaszon fakivágás miatt.
