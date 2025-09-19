2 órája
Tömegek mozdultak meg Székesfehérvár belvárosában (galéria)
Szeptember 21-i Alzheimer világnapja alkalmából, hagyományosan szakmai napot rendeztek a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonában, Székesfehérváron. A pénteki rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az Alzheimer-kórra és más demenciákra, eloszlassa a tévhiteket, és javítsa a betegséggel élők és családjaik életkörülményeit. A székesfehérvári esemény hatalmas senior örömtánccal zárult.
Sokan érezték fontosnak, hogy megmozduljanak: Tánccal a demencia ellen!
A nap sajtótájékoztatóval és köszöntőkkel vette kezdetét, majd számos szakmai előadás következett. A székesfehérvári programon részt vett többek között Szabados-Slezák Brigitta, Bertáné Szőrös Mária telephelyvezető, de előadást tartott Juhász Ferenc, nyugállományú rendőr alezredes is, aki a demenciával élő idősek biztonságára hívta fel a figyelmet prezentációjában. Az Alzheimer világnapjához köthető esemény üzenete ismét célba ért.
A rendezvényen Spányi Antal, megyés püspök hangsúlyozta a szeretetteljes gondoskodás fontosságát.
Az átlagéletkor hosszabbodik, de ez nem mindig csak örömteli állapotot jelent. Ahogy az ember hosszabb ideig él, egyre nagyobb esélye van arra, hogy ezzel a betegséggel is találkozik
– mondta.
A megyés püspök kiemelte, hogy a családtagok is érintettek ebben a folyamatban, és fontos, hogy megértéssel és szeretettel forduljanak a betegek felé, hogy ne azt érezze, elítéljük, hogy ő már teher, hanem azt, hogy szeretett veszi körül, elfogadják őt.
Horváth Miklós Csaba alpolgármester arról beszélt, hogy Székesfehérvár önkormányzata elkötelezett az ehhez hasonló rendezvények támogatása mellett. Rámutatott, hogy a demencia komoly gondozási és anyagi terhet ró a családokra, ezért fontos a korai felismerés és a társadalmi segítségnyújtás. Mint mondta:
Nekünk kötelességünk, hogy ilyen napok és rendezvények megszervezésével hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a korai felismerés milyen sokat segít a családoknak és a társadalomnak is
– hangsúlyozta az alpolgármester.
Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a kölcsönös megértés és a közös felelősség erejét emelte ki köszöntő beszédében, majd következhettek a szakmai programok. A nap zárásaként a szakmai előadásokat követően a résztvevők közös lila sétával, az Alzheimer-világnap hivatalos színét viselve vonultak Székesfehérvár belvárosában és hívták fel figyelmet a betegségre. A rendezvényt az Országalmánál tartott senior örömtánc zárta.
