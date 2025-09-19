Tömegek mozdultak meg Székesfehérvár belvárosában (galéria)

​A nap sajtótájékoztatóval és köszöntőkkel vette kezdetét, majd számos szakmai előadás következett. A székesfehérvári programon részt vett többek között Szabados-Slezák Brigitta, Bertáné Szőrös Mária telephelyvezető, de előadást tartott Juhász Ferenc, nyugállományú rendőr alezredes is, aki a demenciával élő idősek biztonságára hívta fel a figyelmet prezentációjában. Az Alzheimer világnapjához köthető esemény üzenete ismét célba ért.

Alzheimer Világnapja alkalmából létrejött székesfehérvári program sajtótájékoztatóval és köszöntőkkel vette kezdetét.

Fotó: Fehér Gábor

​A rendezvényen Spányi Antal, megyés püspök hangsúlyozta a szeretetteljes gondoskodás fontosságát.

Az átlagéletkor hosszabbodik, de ez nem mindig csak örömteli állapotot jelent. Ahogy az ember hosszabb ideig él, egyre nagyobb esélye van arra, hogy ezzel a betegséggel is találkozik

– mondta.

A megyés püspök kiemelte, hogy a családtagok is érintettek ebben a folyamatban, és fontos, hogy megértéssel és szeretettel forduljanak a betegek felé, hogy ne azt érezze, elítéljük, hogy ő már teher, hanem azt, hogy szeretett veszi körül, elfogadják őt.

(Galéria a képre kattintva!)