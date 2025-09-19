szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Alzheimer-világnap

2 órája

Tömegek mozdultak meg Székesfehérvár belvárosában (galéria)

Címkék#katolikus szeretetszolgálat#Senior Örömtánc#rendőr#Spányi Antal#demencia#séta#Székesfehérvár#Alzheimer-kór#lila

​Szeptember 21-i Alzheimer világnapja alkalmából, hagyományosan szakmai napot rendeztek a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonában, Székesfehérváron. A pénteki rendezvény célja az volt, hogy felhívja a figyelmet az Alzheimer-kórra és más demenciákra, eloszlassa a tévhiteket, és javítsa a betegséggel élők és családjaik életkörülményeit. A székesfehérvári esemény hatalmas senior örömtánccal zárult.

Feol.hu
Sokan érezték fontosnak, hogy megmozduljanak: Tánccal a demencia ellen!

Fotó: Nagy Norbert

​A nap sajtótájékoztatóval és köszöntőkkel vette kezdetét, majd számos szakmai előadás következett. A székesfehérvári programon részt vett többek között Szabados-Slezák Brigitta, Bertáné Szőrös Mária telephelyvezető, de előadást tartott Juhász Ferenc, nyugállományú rendőr alezredes is, aki a demenciával élő idősek biztonságára hívta fel a figyelmet prezentációjában. Az Alzheimer világnapjához köthető esemény üzenete ismét célba ért. 

Lila sétával, örömtánccal és szakmai programokkal hívták fel a figyelmet Székesfehérváron az Alzheimer-kórra és más demenciákra.
Alzheimer Világnapja alkalmából létrejött székesfehérvári program sajtótájékoztatóval és köszöntőkkel vette kezdetét.
Fotó: Fehér Gábor

​A rendezvényen Spányi Antal, megyés püspök hangsúlyozta a szeretetteljes gondoskodás fontosságát. 

Az átlagéletkor hosszabbodik, de ez nem mindig csak örömteli állapotot jelent. Ahogy az ember hosszabb ideig él, egyre nagyobb esélye van arra, hogy ezzel a betegséggel is találkozik

 – mondta. 

A megyés püspök kiemelte, hogy a családtagok is érintettek ebben a folyamatban, és fontos, hogy megértéssel és szeretettel forduljanak a betegek felé, hogy ne azt érezze, elítéljük, hogy ő már teher, hanem azt, hogy szeretett veszi körül, elfogadják őt.

(Galéria a képre kattintva!)

Alzheimer világnapja a fehérvári Papi Otthonban

Fotók: Fehér Gábor

Horváth Miklós Csaba alpolgármester arról beszélt, hogy Székesfehérvár önkormányzata elkötelezett az ehhez hasonló rendezvények támogatása mellett. Rámutatott, hogy a demencia komoly gondozási és anyagi terhet ró a családokra, ezért fontos a korai felismerés és a társadalmi segítségnyújtás. Mint mondta:

 Nekünk kötelességünk, hogy ilyen napok és rendezvények megszervezésével hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a korai felismerés milyen sokat segít a családoknak és a társadalomnak is 

– hangsúlyozta az alpolgármester.

Vajda Norbert, a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója a kölcsönös megértés és a közös felelősség erejét emelte ki köszöntő beszédében, majd következhettek a szakmai programok. A nap zárásaként a szakmai előadásokat követően a résztvevők közös lila sétával, az Alzheimer-világnap hivatalos színét viselve vonultak Székesfehérvár belvárosában és hívták fel  figyelmet a betegségre. A rendezvényt az Országalmánál tartott senior örömtánc zárta.

(Galéria a képre kattintva!)

Lila séta és örömtánc a fehérvári Alzheimer-világnapon

Fotók: Nagy Norbert

 

