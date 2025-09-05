Fehérváron mutatkozott be először az új püspöki konferencia-elnök (galéria)

Székesfehérváron, a Szent Kristóf Házban elsőként köszönthették augusztus 4-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia frissen megválasztott elnökét, Székely János szombathelyi püspököt, aki szeretetadományokkal érkezett az intézménybe. Az esemény különleges alkalom volt: ez jelentette a főpásztor első nyilvános közszereplését, miután a püspöki kar előző nap bizalmával elnökké választotta.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Így köszöntötték Székely Jánost Fehérváron

A rendezvényen Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a püspököt, és felidézte a fehérvári karitatív munka hagyományait:

– A Fehérvári Egyházmegyében Prohászka püspök óta nagy hagyománya van a karitatív szolgálatnak. Ma is 800 önkéntes segít plébániáink karitász csoportjaiban. Emellett intézményeinkben is támogatjuk a rászorulókat, például a fogyatékkal élőket vagy a szenvedélybetegeket a Szent Kristóf ambulancián keresztül. Ezek létrehozásában és működésében meghatározó volt az egyházmegye támogatása, valamint a városvezetéssel és a támogatókkal való szoros együttműködés.