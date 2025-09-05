1 órája
Fehérváron mutatkozott be először az új püspöki konferencia-elnök (galéria)
Székesfehérváron tartotta első nyilvános közszereplését elnökké választását követően Székely János szombathelyi püspök augusztus 4-én, a Szent Kristóf Házban. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) új elnöke hangsúlyozta: „Az egyház igazi kincsei azok az emberek, akik bajban vannak, akik segítségre szorulnak.”
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Székesfehérváron, a Szent Kristóf Házban elsőként köszönthették augusztus 4-én a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia frissen megválasztott elnökét, Székely János szombathelyi püspököt, aki szeretetadományokkal érkezett az intézménybe. Az esemény különleges alkalom volt: ez jelentette a főpásztor első nyilvános közszereplését, miután a püspöki kar előző nap bizalmával elnökké választotta.
Így köszöntötték Székely Jánost Fehérváron
A rendezvényen Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója köszöntötte a püspököt, és felidézte a fehérvári karitatív munka hagyományait:
– A Fehérvári Egyházmegyében Prohászka püspök óta nagy hagyománya van a karitatív szolgálatnak. Ma is 800 önkéntes segít plébániáink karitász csoportjaiban. Emellett intézményeinkben is támogatjuk a rászorulókat, például a fogyatékkal élőket vagy a szenvedélybetegeket a Szent Kristóf ambulancián keresztül. Ezek létrehozásában és működésében meghatározó volt az egyházmegye támogatása, valamint a városvezetéssel és a támogatókkal való szoros együttműködés.
Fehérváron mutatkozott be először az új püspöki konferencia-elnökFotók: Nagy Norbert / FMH
Székely János püspök székesfehérvári beszédében a rászorulókhoz fordult először:
– Az egyház igazi kincsei ti vagytok – szólt a Szent Kristóf ház lakóihoz - azok, akik bajban, nehézségben éltek. Ahogyan Szent Lőrinc a szegényekre mutatva mondta: ők az egyház kincsei, úgy én is ezt szeretném ma elmondani nektek.
A püspök felidézte Mindszenty József bíboros első esztergomi látogatását is, aki a díszes ünnepségek előtt a város legszegényebb családjait kereste fel. – Az egyház kincse minden ember, aki rászorul, akinek segíteni kell, és akinek a Karitász munkáján keresztül is igyekszünk támogatást nyújtani – hangsúlyozta. Szavai szerint a szegény, az idős, a beteg nem probléma vagy teher, hanem testvérünk, akiért felelősek vagyunk. Idézte XVI. Benedek pápát is, aki szerint egy társadalom embersége leginkább azon múlik, hogyan bánik a gyengékkel és a rászorulókkal.
Zárásként Székely püspök Szent Márton példáját említette: – Szombathelyről jövök, Szent Márton városából, aki kettéosztotta köpenyét a didergő koldussal. Mi is szeretnénk folytatni ezt a történetet nap mint nap: megosztani, amink van – leginkább a szívünket – a rászorulókkal.